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Montan altar por Día de Muertos en Presidencia de Soledad

La Dirección de Educación prepara la exhibición en el patio principal

Por Flor Martínez

Octubre 20, 2026 01:44 p.m.
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Fotos: Carlos Vega/Pulso

Fotos: Carlos Vega/Pulso

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      La Dirección de Educación Municipal de Soledad de Graciano Sánchez comenzó la elaboración del altar de Día de Muertos que será exhibido en el patio de la Presidencia Municipal, como parte de las actividades programadas por el Ayuntamiento.

      En el montaje destaca un arco decorado con flores de distintos colores en papel tipo cartulina, principalmente en tonos naranja, amarillo, rosa, azul y morado, así como una escalinata blanca con papel decorativo alusivo al Día de Muertos.

      En la parte frontal se observa un tapete con figuras de catrinas, flores y una representación de una ofrenda de enchiladas, platillo representativo del municipio.

      Para su elaboración se utilizan flores ornamentales, adornos de papel con motivos de la festividad y materiales para la estructura del arco y los escalones. El diseño se complementa con figuras y dibujos que hacen referencia a las tradiciones mexicanas, con una decoración colorida que busca representar elementos característicos de las celebraciones del Día de Muertos, en su mayoría con papel de distintos tipos, aunque se espera complementar con la tradicional flor de cempasúchil.

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      Velia Guadalupe Castro Granja, titular del departamento, explicó que, además de los trabajos para instalar el altar, la dependencia coordina con la Dirección de Cultura las actividades que se desarrollarán en la plaza principal, entre ellas la presentación de comparsas integradas por estudiantes de instituciones educativas.

      Detalló que estas presentaciones están programadas para el próximo 23 de octubre, con lo que se dará inicio a las actividades culturales relacionadas con el Día de Muertos.

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