Ahora, taxistas bloquean avenida Muñoz

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Esta tarde, se registra un bloqueo de taxistas en la avenida Muñoz, a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

En la zona, hay dificultades viales en ambos sentidos, desde la calle Rey Carlos V a la avenida Hernán Cortés.

"Si circulas por el sector, considera tomar vías alternas y anticipa tus traslados para evitar quedar atrapado en el tráfico", señaló la SSPC.

Desde semanas anteriores, los taxistas exigen una respuesta a sus reclamos contra las acciones implementadas por la dependencia estatal, particularmente por la presencia de unidades que operan mediante aplicaciones y que el gremio identifica como "pirataje".

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Fotos: Alberto Martínez/Pulso