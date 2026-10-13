Ahora, taxistas bloquean avenida Muñoz
La SSPC recomienda anticipar traslados y usar vías alternas por bloqueo
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Esta tarde, se registra un bloqueo de taxistas en la avenida Muñoz, a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
En la zona, hay dificultades viales en ambos sentidos, desde la calle Rey Carlos V a la avenida Hernán Cortés.
"Si circulas por el sector, considera tomar vías alternas y anticipa tus traslados para evitar quedar atrapado en el tráfico", señaló la SSPC.
Desde semanas anteriores, los taxistas exigen una respuesta a sus reclamos contra las acciones implementadas por la dependencia estatal, particularmente por la presencia de unidades que operan mediante aplicaciones y que el gremio identifica como "pirataje".
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Fotos: Alberto Martínez/Pulso
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