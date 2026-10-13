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Ahora, taxistas bloquean avenida Muñoz

La SSPC recomienda anticipar traslados y usar vías alternas por bloqueo

Por Pulso Online

Octubre 13, 2026 01:29 p.m.
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Fotos: Alberto Martínez/Pulso

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      Esta tarde, se registra un bloqueo de taxistas en la avenida Muñoz, a la altura de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

      En la zona, hay dificultades viales en ambos sentidos, desde la calle Rey Carlos V a la avenida Hernán Cortés.

      "Si circulas por el sector, considera tomar vías alternas y anticipa tus traslados para evitar quedar atrapado en el tráfico", señaló la SSPC.

      Desde semanas anteriores, los taxistas exigen una respuesta a sus reclamos contra las acciones implementadas por la dependencia estatal, particularmente por la presencia de unidades que operan mediante aplicaciones y que el gremio identifica como "pirataje".

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      Fotos: Alberto Martínez/Pulso

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