Emilio Rosas busca candidatura a la alcaldía, al Congreso y a San Lázaro

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Emilio Rosas Montiel, diputado local, busca tres vías dentro de Morena para competir por cargos de elección popular, pues se registró para la coordinación municipal de San Luis Potosí, confirmó su inscripción al mismo cargo por el Sexto Distrito Federal y anunció que también participará, otra vez, buscando un distrito local.

Con esto, Rosas Montiel podrías ser abanderado de Morena para la alcaldía de la capital, para una diputación federal o para una legislatura local.

El diputado argumentó que la convocatoria de Morena no le exige separarse del actual cargo en esta etapa, y que la definición de las coordinaciones se realizará mediante encuestas.

Añadió que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena tiene hasta el 31 de diciembre para resolver el proceso.

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Si no obtiene la coordinación municipal, aseguró que aceptará el resultado y respaldará a quien resulte ganador.

Al defender su aspiración, Rosas Montiel acusó que la capital arrastra problemas por la falta de atención de los gobiernos y calificó esa conducta como arrogancia política.

Reconoció a los diputados Gabino Morales y Cuauhtli Badillo como aspirantes visibles en la contienda interna y afirmó que el principal reto de Morena es la desafección política. "Gabino y Cuauhtli son mis compañeros de partido y los respeto. Todos tienen trabajo y todos tenemos algo que aportar. Es mi mensaje."

Sin embargo, la presidenta estatal de Morena, Rita Ozalia Rodríguez, había señalado que cada persona interesada podrá solicitar su registro para una sola Coordinación Municipal y deberá cumplir con los requisitos establecidos.

"Quienes aspiren a asumir una responsabilidad dentro de nuestro movimiento deben entender que se trata de servir, no de buscar privilegios. La honestidad, la sencillez y el trabajo cercano a la gente deben estar por encima de cualquier interés personal", manifestó.