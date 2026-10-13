JEC reporta 14 derrumbes en carreteras de la Huasteca
Mantiene vigilancia y maquinaria para conservar transitables las vías ante posibles deslaves
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Un total de 14 derrumbes menores se han registrado en carreteras de la Huasteca potosina a causa de las lluvias recientes, los cuales han sido atendidos en un lapso de dos a tres horas, informó José Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).
El funcionario señaló que, hasta el momento, no se han registrado bloqueos carreteros ni inundaciones derivadas de las precipitaciones, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles desprendimientos de tierra, principalmente en la Huasteca sur, donde las condiciones montañosas aumentan el riesgo de deslaves.
Explicó que la dependencia mantiene personal y maquinaria para atender las afectaciones, además de realizar labores de conservación y limpieza en los pasos de agua, con el propósito de mantener las vías de comunicación transitables.
Reyes Novelo indicó que, hasta ahora, no se han reportado incidentes similares en la zona Media ni en otras regiones del estado. Sin embargo, aseguró que la JEC mantiene cuadrillas desplegadas en distintos puntos para atender cualquier eventualidad relacionada con las lluvias.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
El titular de la dependencia añadió que la supervisión continuará mientras persistan las precipitaciones, debido a que las condiciones del terreno pueden ocasionar nuevos desprendimientos en las carreteras, especialmente en las zonas serranas de la Huasteca.
Video | Carretera a Xilitla, afectada por derrumbes
La CFE y PC atendieron la caída de enormes rocas causada por el reblandecimiento del terreno
no te pierdas estas noticias
Ahora, taxistas bloquean avenida Muñoz
Pulso Online
La SSPC recomienda anticipar traslados y usar vías alternas por bloqueo
JEC reporta 14 derrumbes en carreteras de la Huasteca
Samuel Moreno
Mantiene vigilancia y maquinaria para conservar transitables las vías ante posibles deslaves
Emilio Rosas busca candidatura a la alcaldía, al Congreso y a San Lázaro
Ana Paula Vázquez
Se inscribirá a los tres procesos internos de Morena con la intención de asegurar un próximo cargo público en 2027