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JEC reporta 14 derrumbes en carreteras de la Huasteca

Mantiene vigilancia y maquinaria para conservar transitables las vías ante posibles deslaves

Por Samuel Moreno

Octubre 13, 2026 01:27 p.m.
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JEC reporta 14 derrumbes en carreteras de la Huasteca
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      Un total de 14 derrumbes menores se han registrado en carreteras de la Huasteca potosina a causa de las lluvias recientes, los cuales han sido atendidos en un lapso de dos a tres horas, informó José Francisco Reyes Novelo, titular de la Junta Estatal de Caminos (JEC).

      El funcionario señaló que, hasta el momento, no se han registrado bloqueos carreteros ni inundaciones derivadas de las precipitaciones, aunque se mantiene la vigilancia ante posibles desprendimientos de tierra, principalmente en la Huasteca sur, donde las condiciones montañosas aumentan el riesgo de deslaves.

      Explicó que la dependencia mantiene personal y maquinaria para atender las afectaciones, además de realizar labores de conservación y limpieza en los pasos de agua, con el propósito de mantener las vías de comunicación transitables.

      Reyes Novelo indicó que, hasta ahora, no se han reportado incidentes similares en la zona Media ni en otras regiones del estado. Sin embargo, aseguró que la JEC mantiene cuadrillas desplegadas en distintos puntos para atender cualquier eventualidad relacionada con las lluvias.

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      El titular de la dependencia añadió que la supervisión continuará mientras persistan las precipitaciones, debido a que las condiciones del terreno pueden ocasionar nuevos desprendimientos en las carreteras, especialmente en las zonas serranas de la Huasteca.

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