Explica Gobierno decisión de liberar al presunto delincuente en Morelos

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La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la liberación de un presunto delincuente en Morelos, tras ser detenido por policías estatales, fue una decisión para salvaguardar la vida de la población civil y evitar una confrontación mayor.

En su conferencia matutina, la Mandataria federal señaló que el gobierno de Morelos debe explicar las circunstancias del operativo, mientras el Gabinete de Seguridad federal mantiene contacto con las autoridades estatales.

"Muchas veces en estas circunstancias, cuando hay vidas de por medio, se toma la decisión de salvar vidas y, en todo caso, preparar un operativo de otro tipo para poder detener posteriormente al presunto delincuente", declaró.

Por su parte, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, explicó que, de acuerdo con información preliminar del gobierno estatal, los policías realizaban diligencias ministeriales para recuperar unos inmuebles cuando encontraron al hombre en flagrancia.

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Indicó que el despliegue no estaba diseñado para detener a ese hombre y que los agentes no contaban con suficiente fuerza ni con el acompañamiento del Gabinete de Seguridad federal.

García Harfuch aseguró que la liberación no significa que el presunto delincuente vaya a quedar impune y afirmó que las autoridades volverán a buscar su detención.

"Esto no significa que este sujeto vaya a quedar impune, lo vamos a detener", sostuvo.