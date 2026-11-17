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Fuertes anegaciones, caída de árboles, postes en riesgo de caer, cortocircuitos y estructuras en riesgo provocó una tormenta que azotó diversas regiones del estado de Veracruz.

La principal zona afectada fue el puerto turístico de Veracruz y su zona conurbada, aunque también hubo reportes de daños en los municipios de Poza Rica y Coatzacoalcos.

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Durante la noche de ayer y madrugada de hoy intensas lluvias y vientos del norte golpearon la zona conurbada de Veracruz, donde elementos de Protección Civil atendieron 102 servicios.El frente frío número 6 generó vientos sostenidos de 35 kilómetros por hora y rachas de hasta 50, los cuales se acompañaron de fuertes lluvias que inundaron importantes avenidas y calles.Al corte de las 05:00 horas, el municipio de Veracruz reportó anegaciones, caída de árboles y una antena, postes en riesgo de caer, cortocircuitos y estructuras en riesgo.El DIF Municipal habilitó las 24 horas el albergue Casa Veracruz para brindar resguardo a las personas que lo necesiten ante las condiciones meteorológicas que afectan a la ciudad.Las playas permanecen cerradas y con bandera roja por oleaje elevado, por lo que se exhortó a la ciudadanía a no ingresar al mar.En tanto, en el puerto de Coatzacoalcos, en el sur de la entidad, también hubo inundaciones en calles, avenidas y viviendas asentadas en zonas bajas.