Frente Frío 6 deja fuertes inundaciones en Veracruz
Protección Civil y DIF Municipal activan protocolos para atender emergencias.
A
¿Quieres resumir esta noticia?
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Fuertes anegaciones, caída de árboles, postes en riesgo de caer, cortocircuitos y estructuras en riesgo provocó una tormenta que azotó diversas regiones del estado de Veracruz.
La principal zona afectada fue el puerto turístico de Veracruz y su zona conurbada, aunque también hubo reportes de daños en los municipios de Poza Rica y Coatzacoalcos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Durante la noche de ayer y madrugada de hoy intensas lluvias y vientos del norte golpearon la zona conurbada de Veracruz, donde elementos de Protección Civil atendieron 102 servicios.
El frente frío número 6 generó vientos sostenidos de 35 kilómetros por hora y rachas de hasta 50, los cuales se acompañaron de fuertes lluvias que inundaron importantes avenidas y calles.
Al corte de las 05:00 horas, el municipio de Veracruz reportó anegaciones, caída de árboles y una antena, postes en riesgo de caer, cortocircuitos y estructuras en riesgo.
El DIF Municipal habilitó las 24 horas el albergue Casa Veracruz para brindar resguardo a las personas que lo necesiten ante las condiciones meteorológicas que afectan a la ciudad.
Las playas permanecen cerradas y con bandera roja por oleaje elevado, por lo que se exhortó a la ciudadanía a no ingresar al mar.
En tanto, en el puerto de Coatzacoalcos, en el sur de la entidad, también hubo inundaciones en calles, avenidas y viviendas asentadas en zonas bajas.
no te pierdas estas noticias
Frente Frío 6 deja fuertes inundaciones en Veracruz
SLP
El Universal
Protección Civil y DIF Municipal activan protocolos para atender emergencias.
Trabajadores del IMSS y sindicatos instalan plantón en Segob
SLP
El Universal
Personal médico y de enfermería del IMSS lleva dos meses en protesta por aumento salarial insuficiente
Persecución termina con detenido y policías lesionados en NL
SLP
El Universal
El detenido portaba 30 dosis de cristal y fue puesto a disposición del Ministerio Público.