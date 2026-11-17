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La elección de Robert Pattinson como el nuevo James Bond ya comienza a generar reacciones en Hollywood, una de las más entusiastas fue la de Brad Pitt, quien no sólo celebró que el británico se convierta en el próximo agente 007, sino que también dejó abierta la posibilidad de enfrentarlo en la pantalla como su archienemigo.

Durante la alfombra roja del estreno de su nueva película, "Las nuevas desventuras de Cliff Booth", el ganador del Oscar fue sorprendido con la noticia de que Pattinson encabezará la próxima entrega de la franquicia de espionaje.

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En declaraciones a Variety, Pitt reaccionó con entusiasmo al enterarse de la elección del actor, con quien compartió créditos en "La ciudad perdida" y a quien reconoció por las decisiones que ha tomado en su carrera."¿En serio? ¡Me encanta esta idea!", expresó, antes de elogiar el trabajo de su colega."Me encanta lo que ha estado haciendo. Me encantan sus decisiones, creo que es un verdadero crack. ¡Genial, buena elección!", comentó el actor, quien se mostró convencido de que Pattinson es una buena apuesta para tomar el lugar que dejó Daniel Craig.Pero la conversación también abrió la puerta a una posibilidad que entusiasmaría a los seguidores de la saga: ¿Brad Pitt aceptaría interpretar al villano que se enfrente al nuevo 007?El actor se mostró dispuesto a considerar el papel de antagonista, por lo que su nombre podría sumarse a las especulaciones sobre quién será el encargado de convertirse en el próximo gran enemigo del agente secreto."Sabes, me gustaría hacerlo", continuó. "Estaría dispuesto. Quiero decir, mi amigo Javier (Bardem) lo hizo tan bien. Es un papel difícil, pero lo aceptaría", expresó.Más tarde remató diciendo:"¡Apúntenme para el papel de villano!".-----Robert Pattinson, el nuevo rostro de James BondLa elección de Robert Pattinson fue confirmada a través de las redes sociales oficiales de 007, donde se publicó un video en el que el actor aparece emergiendo de las sombras, con una pistola en la mano y vestido con el tradicional esmoquin del agente británico.Con 40 años, el intérprete se convierte en el séptimo actor en asumir el papel de James Bond en la pantalla grande, después de Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan y Daniel Craig.La próxima cinta será la número 26 de la franquicia y estará dirigida por Denis Villeneuve, responsable de "Dune", aunque todavía no tiene título oficial, su estreno está previsto para 2028.Pattinson alcanzó la fama mundial gracias a su interpretación de Edward Cullen en la saga "Crepúsculo", pero en años recientes ha buscado alejarse de aquella imagen con personajes en producciones como "El faro", "Tenet", "The Batman" y "Mickey 17".La nueva película de Bond también marcará una etapa distinta para la franquicia, pues será la primera desde que Amazon asumió el control creativo de la saga tras adquirir MGM, este cambio se produjo después de la salida de los históricos productores Barbara Broccoli y Michael G. Wilson, quienes durante años estuvieron al frente de las películas del agente secreto.