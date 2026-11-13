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Niega RGC destape de candidaturas PVEM en foro ambiental

El Foro Internacional incluirá homenaje a Jorge González Torres

Por Rubén Pacheco

Noviembre 13, 2026 01:26 p.m.
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Niega RGC destape de candidaturas PVEM en foro ambiental
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      En el Foro Internacional Ambiental del PVEM que se realizará el próximo 24 y 25 de noviembre de 2026 en la capital potosina, no se tiene previsto realizar ningún destape de candidaturas para las elecciones del 2027 "porque no lo necesitamos", dijo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona.

      De acuerdo el diario Reforma y otros medios nacionales, en dicha actividad se realizará un homenaje a Jorge González Torres, fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y presunto destape de la senadora Ruth González Silva como aspirante a la candidatura a la gubernatura del estado.

      El mandatario estatal presumió que el partido del tucán tiene suficiente fuerza para emitir ese tipo de pronunciamientos, por ello, no requiere de este tipo de espacios para impulsar cuadros políticos.

      A diferencia de los demás partidos políticos, adelantó que el Verde Ecologista no elegirá cuadros este año, sino hasta enero o febrero del 2027, es decir, será la última fuerza política que difunda sus postulaciones.

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