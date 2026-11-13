logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Ocho décadas de vida, rodeado de los suyos

Fotogalería

Ocho décadas de vida, rodeado de los suyos

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
SLP

"Mejor solos que mal acompañados", dice PT sombre PVEM

Líder del partido en San Luis Potosí confirmó que competirán sin alianzas en el 2027

Por Ana Paula Vázquez

Noviembre 13, 2026 01:42 p.m.
A
"Mejor solos que mal acompañados", dice PT sombre PVEM
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      Tres partidos vinculados al bloque de la Cuarta Transformación (4T) perfilan distintas estrategias para las elecciones en San Luis Potosí, pues el Partido del Trabajo (PT) confirmó que competirá solo.

      El Partido Verde (PVEM), señala que mantiene abierta la posibilidad de una coalición parcial y Nueva Alianza sostiene conversaciones con distintas fuerzas políticas, sin acuerdos formales.

      Gerardo Acosta Zavala, comisionado político nacional del PT, confirmó que competirán sin alianzas por un acuerdo nacional. "Mejor solos que mal acompañados", respondió sobre la relación con el Verde. Explicó que buscan una candidatura que represente a la población y priorice los temas de salud, seguridad y agua.

      Aunque no confirmó una postulación, Acosta Zavala reconoció que el exsenador Primo Dothe Mata podría ser candidato del PT. "Les decía el partido va solo porque quiere un candidato o una candidata que represente los intereses del pueblo de México. Que vaya en la línea que estuvimos hace un mes, con el compañero que nos lo bajaron, no se bajó, nos lo bajaron", expresó al referirse a Gerardo Zumaya.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      En contraste, Ignacio Segura Morquecho, dirigente estatal del PVEM, señaló que todavía no comienzan las negociaciones con Morena y el PT, pero que esperan formalizar los convenios en diciembre. Consideró viable una alianza parcial, aunque aseguró que su partido tiene perfiles y fuerza regional para competir solo.

      LEA TAMBIÉN

      Rechazan la destitución de Gerardo Acosta del PT

      El propio dirigente dice que las acusaciones en su contra son por intereses políticos

      Aparte, Homero Pérez Lucio, dirigente estatal de Nueva Alianza, reconoció que existen conversaciones con distintos partidos, pero negó que haya acuerdos o preferencia por alguna fuerza política. Dijo que también preparan una contienda sin alianzas, debido al riesgo de perder su registro local si no se establecen condiciones para proteger su permanencia.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      "Mejor solos que mal acompañados", dice PT sombre PVEM
      "Mejor solos que mal acompañados", dice PT sombre PVEM

      "Mejor solos que mal acompañados", dice PT sombre PVEM

      SLP

      Ana Paula Vázquez

      Líder del partido en San Luis Potosí confirmó que competirán sin alianzas en el 2027

      Arranca Buen Fin en SLP; esperan ventas por más de 8 mil mdp
      Arranca Buen Fin en SLP; esperan ventas por más de 8 mil mdp

      Arranca "Buen Fin" en SLP; esperan ventas por más de 8 mil mdp

      SLP

      Martín Rodríguez

      El SAT ofrece 300 mil premios en sorteo y Fonacot amplía créditos para compradores

      Niega RGC destape de candidaturas PVEM en foro ambiental
      Niega RGC destape de candidaturas PVEM en foro ambiental

      Niega RGC destape de candidaturas PVEM en foro ambiental

      SLP

      Rubén Pacheco

      El Foro Internacional incluirá homenaje a Jorge González Torres

      SCJN daría razón a municipio sobre uso de suelo en ZI
      SCJN daría razón a municipio sobre uso de suelo en ZI

      SCJN daría razón a municipio sobre uso de suelo en ZI

      SLP

      Rolando Morales

      El síndico Víctor Hugo Salgado informó que la Corte reconocería esas facultades de la alcaldía