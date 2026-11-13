Arranca "Buen Fin" en SLP; esperan ventas por más de 8 mil mdp

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Con la expectativa de ventas por más de 8 mil 500 millones de pesos, este viernes inició el periodo de ventas con más de 45 mil unidades de negocio, para ofrecer mercancías a bajo precio con motivo del Buen Fin, que por primera vez se extiende a cinco días.

La derrama calculada forma parte de la expectativa de gasto por 235 mil millones de pesos a nivel nacional.

Los negocios participantes incluyen supermercados o tiendas de autoservicio, tiendas de conveniencia, detallistas especializados, restaurantes y prestadores de servicios turísticos.

En un evento protocolario de inauguración, el presidente local de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco-Servytur) Mauricio Mahbub Tamez, pidió a los potenciales clientes buscar los códigos QR de los anuncios de los negocios oficialmente registrados, para conocer a los participantes y tener acceso tanto a los descuentos en negocios formales como a un sorteo de 500 millones de pesos disponibles en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

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Según el administrador desconcentrado de Servicios al Contribuyente, Edgar González Cancino, serán distribuidos en 300 mil premios, de los cuales, 5 mil serán repartidos entre los negocios y los restantes entre los clientes. El premio mayor será de 250 mil pesos libres de impuestos.

Algunos clientes tendrán acceso a premios de 500 o mil pesos. El SAT depositará el dinero por transferencia.

El presidente del organismo empresarial y el administrador del SAT llamaron a los potosinos a incentivar el comercio formal.

LEA TAMBIÉN ¿A qué hora inician las ofertas del Buen Fin? Cada tienda podrá activar descuentos en horarios propios, algunos desde las 00:00 horas del viernes.

Celebraron que aunque no se inscribieron, haya otros negocios formales que determinaron sumarse a los descuentos, con independencia de que al no haberse inscrito, sus clientes no participen en los beneficios tales como el sorteo del SAT.

El Fonacot autorizó un ejercicio presupuestal de 97.9 millones de pesos para generar créditos a favor de clientes durante el Buen Fin, informó el delegado Jesús Christopher Tovar. La institución amplió el horario de atención hasta las 6 de la tarde y el sábado de 8 a 4 de la tarde, para recibir las solicitudes de crédito.

El delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) Edgar Roberto Ríos Delgado, llamó a los potosinos a verificar términos y condiciones en sus compras o en su caso en el contrato de deuda al adquirir un producto, pero también a que se tomen un poco de tiempo antes de decidir una compra, con el fin de que no se afecte la estabilidad financiera de las familias.

El titular de la Secretaría de Desarrollo Económico de Gobierno del Estado, Mario García Valdez, se pronunció para que la temporada de precios bajos se transforme en movilidad económica y movilidad social.

SSPC despliega operativo en 47 puntos comerciales

Con motivo del Buen Fin 2026, del 13 al 17 de noviembre, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Capital ha desplegado la totalidad de su estado de fuerza para reforzar la vigilancia en corredores comerciales, plazas y zonas de alta concentración de personas, informó el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Comisario Juan Antonio de Jesús Villa Gutiérrez.

El titular de la SSPC destacó que este operativo se realiza en coordinación con la Guardia Civil Estatal, como parte de los acuerdos de la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz, con el objetivo de prevenir incidentes relacionados con las actividades comerciales y brindar condiciones de seguridad a quienes acuden a realizar sus compras.

Detalló que la Guardia Municipal y la Policía Vial mantienen presencia en 47 corredores viales, el Centro Histórico y Paseo Esmeralda, además de la colocación de dos torres de videovigilancia en plazas comerciales, para sumarse a la vigilancia desde el C4 Municipal a sucursales bancarias, centros comerciales y cajeros automáticos.

Indicó que la Policía Cibernética trabaja de manera permanente en la detección y baja de páginas apócrifas que buscan cometer fraudes durante esta temporada. A la fecha, se han identificado y dado de baja cerca de 45 páginas falsas, principalmente relacionadas con tiendas departamentales, sin que hasta el momento se tenga reporte de personas afectadas por este tipo de engaños.

Villa Gutiérrez reiteró que la presencia policial y las acciones de prevención se mantendrán durante esta jornada comercial para que las familias realicen sus compras con tranquilidad, tanto en establecimientos físicos como en plataformas digitales.