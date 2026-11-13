Adulto mayor, procedente de EU y abandonado en Ecatepec

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El adulto mayor Próspero Infante Gutiérrez, de 67 años, quien fue abandonado afuera de un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Ecatepec, el martes pasado en esta localidad, permanece internado en condición estable en el Hospital José María Rodríguez, donde recibe tratamiento médico por una infección en vías urinarias.

Tras el alta, las autoridades lo trasladarán al albergue municipal Casa Amor, donde obtendrá atención, cuidados y seguimiento a sus padecimientos de salud.

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Está bajo tutela de la Procuraduría del DIF de Ecatepec.El 10 de noviembre, personal de la Célula de Búsqueda de Personas Desaparecidas y de la Unidad de Atención a Víctimas de la Policía Municipal intervino para atenderlo.El hombre presenta problemas de movilidad y se encuentra bajo tratamiento de diálisis. Portaba una sonda al momento de su localización.Según su testimonio, residió cerca de 40 años en Estados Unidos, específicamente en Raleigh, Carolina del Norte. Dos personas lo trasladaron en avión a un domicilio en el Estado de México.Después, lo llevaron al exterior de la Clínica 196 del IMSS, sobre avenida Central, en la colonia San Agustín Segunda Sección, y lo dejaron allí.Permaneció varias horas solo, en silla de ruedas. Ciudadanos le suministraron alimentos y una cobija mientras alertaban a las autoridades.La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de México emitió una ficha de localización de familiares.La Fiscalía General de Justicia del Estado de México continúa el protocolo correspondiente para tratar de localizar a alguno de sus familiares.Infante Gutiérrez indicó que cuenta con parientes en Monterrey, Nuevo León —entre ellos sus hermanos Antonio y Cristina Infante Gutiérrez, así como su hijo Víctor Alejandro Infante Peña— y en Villa González, Tamaulipas —Martín y Juan Infante—.El alta hospitalaria podría ocurrir en los próximos días. El albergue Casa Amor le brindará el resguardo provisional mientras avanza la búsqueda de su red familiar.