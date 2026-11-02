Empresas en la mira ganaron 123 mdp

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

La elección judicial de 2025 fue el pretexto perfecto para que Cajas Graf y Litho Formas, empresas ligadas al clan Taddei, se embolsaran 123 millones 143 mil 630 pesos que les otorgaron Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) en la compra de material electoral.

El Universal revisó los contratos que en 2025 firmaron las siete empresas que la Auditoría Superior de la Federación liga al empresario José Alfredo Hernández Casillas, cercano a la exconsejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Taddei.

De las siete empresas, dos fueron beneficiadas por los OPLE de Coahuila, Sonora, San Luis Potosí, Nayarit y Quintana Roo con contratos millonarios con los que les compraron el material para la elección del Poder Judicial y sus simulacros.

El contrato IEQROO/LPN/16/2025, que firmó el Instituto Electoral de Quintana Roo con Litho Formas para la compra de material electoral del proceso extraordinario para el Poder Judicial, fue el más grande, con un monto de 34 millones 798 mil pesos.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En ese mismo contrato se firmó una adenda de 15 millones 897 mil 222 pesos con Cajas Graf para abastecer más material. En total, en 2025 Quintana Roo dio 50 millones 695 mil 224 pesos.

A ese le sigue el contrato 038/2025, firmado por el Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, igual para abastecer de material electoral la Elección Judicial, por 29 millones 996 mil 292 pesos.

Durante el proceso de la elección se firmó una modificación a ese contrato con el seguimiento 039/2025 para pedir más materiales, con lo que se sumó un millón 102 mil pesos. En total, en 2025 y para la elección judicial, el órgano electoral sonorense pagó 31 millones 98 mil 292 pesos a Cajas Graf.

El Instituto Electoral de San Luis Potosí otorgó 16 millones 899 mil 925 pesos a Litho Formas, también para la entrega de material electoral para la jornada del 1 de junio de 2025.

LEA TAMBIÉN La red Taddei atrapa al Ceepac La estrepitosa caída de Guadalupe Taddei Zavala como presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) implica el mayor impacto a su imagen que enfrenta el órgano que rige los comicios en el país y lo...

Una revisión a diversos contratos obtenidos por estas empresas detectó que estaban coludidas para simular que competían en licitaciones de contratos millonarios por parte del INE y de diversos OPLE.