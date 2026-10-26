Seattle Seahawks vencen a Kansas City Chiefs 20-3
Kenneth Walker III tuvo un regreso complicado en el partido.
Resumen
Destacados
Preguntas y respuestas
Los Seattle Seahawks lograron una contundente victoria ante los Kansas City Chiefs el pasado domingo, finalizando el encuentro con un marcador de 20-3. Con este resultado, los campeones defensores de la NFL lograron frenar una racha de cinco triunfos consecutivos de su rival, que quedó con un registro de 5-1, mientras Seattle mejoró su propio balance a 4-3.
El regreso de Kenneth Walker III, quien fue el jugador más valioso en el último Super Bowl, se tornó complicado frente a su antiguo equipo. Walker, que tuvo 36 yardas en 14 acarreos, terminó con un promedio de 2,6 yardas por intento, además de registrar cuatro recepciones para 21 yardas. Por su parte, el mariscal de campo de los Chiefs, Patrick Mahomes, enfrentó una actuación difícil, completando 19 de 33 pases para 165 yardas, sin touchdowns y con una intercepción, además de un fumble que su equipo logró recuperar.
La defensa de Seattle, conocida como 'Dark Side', mostró un rendimiento destacado al limitar a los Chiefs a solo 50 yardas por tierra y mantenerlos sin anotaciones por medio de touchdowns. Harrison Butker fue el responsable de los puntos del equipo visitante al convertir un gol de campo de 50 yardas, aunque no tuvo éxito en sus otros dos intentos. La intercepción clave fue realizada por Ty Okada, lo que evidenció el control defensivo que tuvo Seattle en el partido.
En el ataque de los Seahawks, Jaxon Smith-Njigba fue un jugador destacado, registrando nueve recepciones para 150 yardas y un touchdown. Sam Darnold, el mariscal de campo de Seattle, completó 20 de sus 28 pases, acumulando 257 yardas junto con un pase de anotación y una intercepción. Emanuel Wilson también contribuyó al éxito del equipo con 100 yardas en 24 acarreos y un touchdown. Además, el pateador Jason Myers se mostró efectivo al convertir sus dos intentos de gol de campo, así como las dos conversiones de dos puntos.
¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí
Con esta derrota, los Kansas City Chiefs permitieron que los Minnesota Vikings se conviertan en el único equipo invicto de la NFL, manteniendo un balance de 6-0 hasta el momento.
no te pierdas estas noticias
Sergio Pérez emocionado por su Gran Premio número 300 en México
El Universal
Tras finalizar decimonoveno en Austin, Pérez expresó su compromiso por mejorar y compartir un momento especial con los aficionados mexicanos.
Seattle Seahawks vencen a Kansas City Chiefs 20-3
El Universal
Kenneth Walker III tuvo un regreso complicado en el partido.
Antonelli domina el Gran Premio de Estados Unidos
EFE
El piloto italiano gana en Austin por delante de Leclerc y Verstappen