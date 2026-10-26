Sheinbaum celebra triunfo de Lula; "bocanada de aire fresco"

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La presidenta Claudia Sheinbaum celebró este lunes la victoria electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil y calificó el resultado como "una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe".

Al iniciar su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria expresó su satisfacción por la reelección de su homólogo y extendió sus felicitaciones al pueblo brasileño. El pronunciamiento dio continuidad al mensaje que difundió la noche del domingo, una vez conocido el resultado electoral.

Lula ganó la segunda vuelta presidencial del 25 de octubre, con lo que obtuvo un cuarto mandato, el segundo consecutivo. Con 99.98% de las urnas contabilizadas, el conteo reportaba 51.78% de los votos para el presidente y 48.22% para el senador Flávio Bolsonaro.

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El resultado mantiene al Partido de los Trabajadores al frente del gobierno brasileño y prolonga la coincidencia de gobiernos de izquierda en Brasil y México, las dos mayores economías de América Latina. Esa afinidad política, sin embargo, no supone por sí misma la conformación de un bloque formal entre ambos países.

La victoria llegó después de que Lula terminara en segundo lugar en la primera vuelta, celebrada el 4 de octubre. Su recuperación electoral le permitió superar al candidato del Partido Liberal en una contienda que dejó al país dividido entre dos fuerzas con amplio respaldo ciudadano.

El escenario posterior a la elección también enfrenta cuestionamientos de Flávio Bolsonaro, quien rechazó el resultado y anunció que buscará la anulación de la segunda vuelta. Su inconformidad abre una disputa sobre el proceso, mientras Lula se prepara para continuar al frente del Ejecutivo brasileño.