Taddei llegó (a la presidencia) con un "vicio de origen y se agravó"

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En esta edición de Con los de Casa, David Aponte, director general editorial de EL UNIVERSAL, y la columnista Mayte Azuela conversaron con el politólogo Javier Aparicio sobre la llegada de Guadalupe Taddei a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE) y las decisiones que marcaron su gestión.

Al repasar la trayectoria de la exconsejera presidenta, Aparicio recordó que Taddei formó parte del Servicio Profesional Electoral y encabezó el organismo electoral de Sonora antes de llegar al INE, luego de participar en el proceso de selección para ocupar la presidencia del instituto.

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Sin embargo, consideró que su nombramiento estuvo marcado por un "vicio de origen que se agravó", debido a los señalamientos sobre sus presuntos vínculos con Morena.El académico señaló que, lejos de contribuir a fortalecer la institución, durante su gestión Taddei recibió facultades adicionales que concentraron la toma de decisiones y debilitaron la colegialidad del organismo."Se le dieron facultades, tuvo más facultades, superpoderes. Taddei tenía vínculos con Morena desde que fue designada", afirmó Aparicio.Explicó que esa concentración de atribuciones agravó las dudas sobre la autonomía del INE y redujo los contrapesos internos.Para Aparicio, el problema no se limitó a la forma en que Taddei llegó a la presidencia, sino también al ejercicio del poder durante su gestión.