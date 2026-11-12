No hay información de que Taddei haya salido del país: CSP

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En medio del escándalo de corrupción de la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, y del contratista José Alfredo Hernández Casillas, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no tiene información de que hayan salido del país.

En su conferencia, Sheinbaum Pardo declaró que ante la polémica en el Instituto Nacional Electoral (INE) la oposición busca desacreditar la elección de 2027 porque tienen "tan poca credibilidad" y "está tan baja en las encuestas".

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Refirió que la información migratoria de Taddei no puede hacerse pública. "Es información que tiene el Instituto Nacional de Migración, pero no tenemos ningún conocimiento de que ella haya salido del país ni mucho menos. Lo que pasa es que ellos me contestan que es información que no se puede hacer pública por ser un asunto personal, privado."Pero no tenemos ninguna información, lo puedo decir, de que ella ya haya salido del país ni tampoco el empresario", dijo.Insistió en que "el negocio" viene de mucho antes de la exconsejera presidenta del INE.Tras la información que presentó en días pasados sobre que los monopolios en el INE datan de 1999 con contratistas que trabajaron en el gobierno en el periodo de Carlos Salinas de Gortari, la Presidenta declaró que "están muy enojados, hay un odio brutal en la última semana por lo que hemos estado diciendo". Acusó "un ataque muy dirigido" por lo presentado en su conferencia.Insistió en tratar de deslindar a Morena de Taddei y repitió que la expresidenta del órgano electoral viene del periodo del exconsejero presidente del INE Lorenzo Córdova."¿Qué hay en el fondo también? Querer desacreditar la elección de 2027, porque ese es el objetivo. Porque como la oposición tiene tan poca credibilidad y está tan baja en las encuestas que ahora lo que buscan es desacreditar la elección de 2027."¿A quién le corresponde garantizarla? Pues al actual Instituto Nacional Electoral con los consejeros que están ahí, y la Cámara de Diputados que elija a la nueva presidenta del Instituto Nacional Electoral", declaró.Aseguró Claudia Sheinbaum que están garantizadas las elecciones del próximo año, "pero tiene que hacerse una investigación profunda de todo eso."Ahora sólo quieren decir: ´Fue el periodo de Guadalupe Taddei´. No, viene de mucho antes este negocio", dijo al vincular a integrantes del partido Somos."Resulta que el Instituto Federal Electoral es la panacea o era la panacea, y que era lo máximo y que era la institución de mayor credibilidad en México, y el INE también. Y entonces, ¿qué es lo que decimos? ´A ver, perdón, ese instituto tiene por lo menos una mancha terrible que es el fraude electoral de 2006 y el INE tiene otras como la compra de votos de 2012 donde nunca dijeron nada, o el Instituto Federal Electoral. Y posterior varios temas que ocurrieron de 2014 hasta 2024´", expresó.Insistió en que se debe investigar "a fondo" a todos los contratistas que provocaron la formación de un monopolio con precios muy distintos, que se garantice la elección de 2027 y que se hable de la historia del INE, "y particularmente el fraude de 2006."Lo que decimos es que hay un negocio vinculado con unos contratistas desde 1999 en algunos estados, pero particularmente desde 2014 con todos los organismos electorales estatales que fueron nombrados por ese Consejo General y que ahora es un partido político.