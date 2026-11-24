Gobierno, en diálogo con partidos para concretar "pacto de civilidad"
Torres Sánchez aseguró que se tiene contacto con los actores políticos de cara al 2027
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El secretario general de Gobierno de San Luis Potosí, J. Guadalupe Torres Sánchez, descartó que exista una fecha definida para la firma de un Pacto de Civilidad entre los actores políticos rumbo al próximo proceso electoral, al señalar que este acuerdo se ha trabajado de manera permanente mediante el diálogo y la comunicación con las distintas fuerzas políticas.
El funcionario sostuvo que, más allá de formalizar un documento, el objetivo es garantizar condiciones para que las elecciones se desarrollen sin violencia y con una amplia participación ciudadana, lo que consideró como el principal propósito de este pacto.
Explicó que desde el inicio de la actual administración estatal se han mantenido acercamientos con representantes de distintos partidos y actores políticos para promover el entendimiento y la conciliación de cara a la contienda electoral.
Torres Sánchez señaló que esta política responde a los principios impulsados por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, entre ellos el respeto a los poderes, el orden institucional y la construcción de acuerdos mediante el diálogo.
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Cuestionado sobre una posible convocatoria para reunir a los participantes y formalizar el compromiso, el secretario reiteró que las conversaciones se mantienen de manera constante y sostuvo que la civilidad política depende, principalmente, de la voluntad de quienes participan en la vida pública.
Impulsará SGG pacto de civilidad político-electoral
El objetivo es preservar la estabilidad social durante la etapa previa a los comicios, dijo Torres Sánchez
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