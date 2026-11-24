Luis Donaldo Colosio anuncia aspiración a gubernatura sonorense
Colosio privilegió a su familia al anunciar su candidatura
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Luego de que el senador Luis Donaldo Colosio Riojas anunciara su intención de contender por la gubernatura de Sonora, el mandatario neoleonés, Samuel García Sepúlveda, expresó su respaldo a las aspiraciones políticas del legislador.
Respaldo de Samuel García a Luis Donaldo Colosio en Sonora
El pronunciamiento se da en vísperas de que Movimiento Ciudadano inicie su proceso interno para definir la candidatura al gobierno de Nuevo León, por la que también ha sido perfilada Mariana Rodríguez Cantú, esposa del gobernador.
"Compadre Luis Donaldo Colosio Riojas, aplaudo tu decisión de buscar la candidatura para la Gubernatura de Sonora por Movimiento Ciudadano", publicó García Sepúlveda este martes en redes sociales.
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El mandatario destacó que el senador haya privilegiado a su familia al tomar esta determinación.
"Como tu compadre y amigo, y como ciudadano preocupado por construir un nuevo México para nuestros hijos e hijas, cuentas con todo mi respaldo", añadió.
Movimiento Ciudadano define aspirantes para Nuevo León 2027
Hasta antes de su anuncio, el exalcalde de Monterrey era considerado uno de los principales perfiles del partido naranja para competir por la gubernatura neoleonesa en 2027.
Está previsto que Movimiento Ciudadano emita durante la primera semana de diciembre la convocatoria para el registro de aspirantes en Nuevo León.
Además de Rodríguez Cantú, entre los nombres que han trascendido se encuentran el alcalde de Guadalupe, Héctor García; la dirigente emecista en Monterrey, Martha Herrera, así como los secretarios estatales de Salud, Alma Rosa Marroquín; de Igualdad e Inclusión, Félix Arratia, y de Medio Ambiente, Raúl Lozano.
En tanto, el secretario general de Gobierno, Miguel Flores, ha manifestado su intención de competir por la alcaldía de Monterrey.
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