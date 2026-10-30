Inicia comparecencia de contralor del INE en Diputados

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El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, inició formalmente su comparecencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados.

El encuentro estaba programado para este viernes 30 de octubre a las 9:00 horas, y es presidido por las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción.

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Los legisladores centrarán el interrogatorio en el informe que reporta al menos 13 expedientes de investigación abiertas desde 2025, además de 24 indagatorias adicionales derivadas de revisiones de control por presuntas faltas graves en el organismo electoral.Al inicio de la comparecencia, el grupo parlamentario del PRI solicitó ampliar el tiempo para la exposición inicial del contralor, toda vez que el orden del día establece que tendrá solo 10 minutos para la exposición inicial del caso.