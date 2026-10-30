logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

Pueblo natal del creador de La familia Addams se vuelve destino de Halloween

Fotogalería

Pueblo natal del creador de "La familia Addams" se vuelve destino de Halloween

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Inicia comparecencia de contralor del INE en Diputados

El grupo parlamentario del PRI pidió ampliar el tiempo para la exposición inicial del contralor durante la sesión.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 02:35 p.m.
A
Inicia comparecencia de contralor del INE en Diputados
¿Quieres resumir esta noticia?

Resumen

Destacados

    Preguntas y respuestas

      ¿Qué te pareció el resumen?

      Este resumen y los análisis automáticos fueron generados por inteligencia artificial, por lo que podrían contener imprecisiones. Aunque buscamos ofrecer claridad y precisión, pueden existir errores, omisiones o interpretaciones inexactas. Úsalo como guía rápida y consulta la nota completa para obtener el contexto completo.

      Desarrollado por SACS IA

      El titular del Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, inició formalmente su comparecencia en el Palacio Legislativo de San Lázaro ante comisiones unidas de la Cámara de Diputados.


      El encuentro estaba programado para este viernes 30 de octubre a las 9:00 horas, y es presidido por las comisiones de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y de Transparencia y Anticorrupción.

      ¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí


      Los legisladores centrarán el interrogatorio en el informe que reporta al menos 13 expedientes de investigación abiertas desde 2025, además de 24 indagatorias adicionales derivadas de revisiones de control por presuntas faltas graves en el organismo electoral.
      Al inicio de la comparecencia, el grupo parlamentario del PRI solicitó ampliar el tiempo para la exposición inicial del contralor, toda vez que el orden del día establece que tendrá solo 10 minutos para la exposición inicial del caso.

      Lo más visto

      MINUTO A MINUTO

      no te pierdas estas noticias

      Inicia comparecencia de contralor del INE en Diputados
      Inicia comparecencia de contralor del INE en Diputados

      Inicia comparecencia de contralor del INE en Diputados

      SLP

      El Universal

      El grupo parlamentario del PRI pidió ampliar el tiempo para la exposición inicial del contralor durante la sesión.

      Cae hombre por caso de perros envenenados en la Condesa
      Cae hombre por caso de perros envenenados en la Condesa

      Cae hombre por caso de perros envenenados en la Condesa

      SLP

      El Universal

      Un hombre de 58 años fue detenido tras la muerte de dos perros envenenados en la colonia Condesa.

      Acumulación de sargazo afecta turismo en playas de Yucatán
      Acumulación de sargazo afecta turismo en playas de Yucatán

      Acumulación de sargazo afecta turismo en playas de Yucatán

      SLP

      El Universal

      El sargazo acumulado en las playas de Progreso y Telchac Puerto afecta la imagen turística y genera labores de limpieza.

      Conceden a Ruffo suspensión definitiva contra vinculación a proceso
      Conceden a Ruffo suspensión definitiva contra vinculación a proceso

      Conceden a Ruffo suspensión definitiva contra vinculación a proceso

      SLP

      El Universal

      Fue trasladado del penal Altiplano a su casa en Ensenada hace un mes