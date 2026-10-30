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"Checo" Pérez en prácticas libres del GP México 2026

Cadillac cede su monoplaza a Colton Herta, piloto estadounidense que apunta a futuro en la escudería.

Por El Universal

Octubre 30, 2026 02:24 p.m.
A
Checo Pérez en prácticas libres del GP México 2026
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      "Checo" Pé- Este viernes comienzan los entrenamientos del Gran Premio de la Ciudad de México 2026, donde Sergio Pérez busca encontrar un buen ritmo para el fin de semana.


      Para este día, se corren las dos primeras prácticas, pero en la primera sesión habrá un total de 10 novatos al mando de uno de los dos monoplazas de cada equipo.

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      Los 11 equipos de la parrilla deben de cumplir con un número de sesiones conducidas por sus "rookies" y México suele ser uno de los lugares en los que suele verse una gran cifra de jóvenes al volante.
      En Cadillac, Valtteri Bottas cederá su auto al estadounidense Colton Herta, quien apunta a relevarlo en un par de años.
      Afortunadamente, los aficionados podrán seguir este evento por televisión abierta.

      Horarios y transmisión Práctica 1 y 2 del GP México 2026
      Práctica 1
      · Horario: 12:30-13:30 horas
      · Transmisión: Canal 5, Sky Sports y F1TV
      Práctica 2
      · Horario: 16:00-17:00 horas
      · Transmisión: Canal 5, Sky Sports y F1TV

      Pilotos novatos en Práctica 1 del GP de México 2026
      Te dejamos los pilotos que tomarán el control de un monoplaza y al volante que reemplazan:
      · Mercedes: Frederik Vesti (George Russell)
      · Red Bull: Ayumu Iwasa (Mac Verstappen)
      · McLaren: Leonardo Fornaroli (Lando Norris)
      · Racing Bulls: Nikola Tsolov (Liam Lawson)
      · Alpine: Gabriel Minì (Franco Colapinto)
      · Haas: Ryo Hiramawa (Esteban Ocon)
      · Audi: Freddie Slater (Gabriel Bortoleto)
      · Williams: Luke Browning (Alex Albon)
      · Aston Martin: Jack Crawford (Lance Stroll)
      · Cadillac: Colton Herta (Valtteri Bottas)

      rez en prácticas libres del GP México 2026

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