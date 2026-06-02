Profeco analiza y clasifica las mejores pantallas led en México

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).- El

de las pantallas led ofrece una variedad de opciones que permiten disfrutar distintos tipos de contenido, desde la

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en alta definición hasta plataformas de streaming.Elegir una no es una tarea fácil, pero por suerte, la), a través del, ha analizado 49 modelos de distintas marcas para ayudarte a comprar la que mejor se adapte a tus necesidades y presupuesto.¿Cuáles son lasdelLarealizó diferentespara seleccionar las, evaluando aspectos como:-Información comercial: se verificó que presentaran la información requerida por la normatividad aplicable.-Calidad de imagen: se analizaron cuatro parámetros conforme a metodología interna como el color, contraste, nivel de negro y la uniformidad.-Calidad del audio: el rango de frecuencias audibles y la fidelidad del sonido a volumen alto.Para el estudio se seleccionaron 13 pantallas de 40" y 43", 10 de 50", 15 de 55" y 58" y 11 de 65", las cuales se clasificaron en 3 categorías:"E", Muy Bueno "" y Bueno "B". Y estos fueron los resultados:*De 40" y 43"AW40B4SMRK 40": $4,042.11.AW43RKQ 43": $4,894.50.-ATVIO ATV4022FR 40": $3,732.86. B-HAIER3 H43S80FUX 43": $5,699.00.-HISENSE 43A65NV 43": $5,970.32.-HISENSE 43A4NV 43": $5,320.00.-JVC SI43FRF 43": $4,441.38. B-LG 43UA7500PSA 43": $6,587.89.-ONN 40CF2000R 40": $2,790.00.-PHILIPS 40PFL6654/F8 40": $4,490.00. B-TCL 40Q3K 40": $4,378.92. B-TCL 43Q6K 43": $6,143.30.-VIOS VI-43T232 43": $3,490.00.*De 50"AW50RKQ: $5,870.67.-ATVIO ARK5017ILED: $6,658.17. B-HAIER H50S80FUX: $7,634.00. B-HISENSE 50U6QV: $8,228.42.-HKPRO HKP50RUHD3: $4,999.00.-JVC SI50URF: $5,779.97. B-ONN 50CU5000R: $4,856.67.-PHILIPS 50PUL6653/F8: $6,158.00.-TCL 50Q6K: $7,164.63. B-VIOS VI-50T232: $6,263.91.*De 55" y 58"AW55RKQ 55": $7,412.33.-ATVIO ATV5523KR 55": $6,990.00.-HAIER H55S80FUX 55": $8,399.00. B-HISENSE 55A65NV 55": $6,877.36. B-HKPRO HKP55RUHD3 55": $5,999.00. B-JVC SI55URF 55": $6,563.97.55": $18,124.15. E-ONN 55CU5000R 55": $5,289.99.-PHILIPS 55PUL6653/F8 55": $8,490.00. B-SAMSUNG QN55S85HAEXZX 55": $20,999.00. E-SAMSUNG UN58U8000HFXZX 58": $9,999.00.-SONY K-55S20CM2 55": $9,874.11.-TCL 55Q6K 55": $7,428.70.-TCL 55QM7K 55": $12,690.63.-VIOS VI-55QUCL1F5MX 55": $7,990.00. B*De 65"-ATVIO ATV6525KR: $9,490.00.-HAIER H65S80FUX: $10,989.61. B-HISENSE 65U6QV: $12,627.00.-HKPRO HKP65RUHD2: $8,299.00.-JVC SI65URF: $9,385.15. B-LG 65QNED85ASG: $20,042.46. B-PHILIPS 65PUL6653/F8: $10,988.48.-PHILIPS 65PUL7985/F8: $11,490.00. B-SAMSUNG QN65LS03FAFXZX: $23,898.00.-SAMSUNG QN65Q7FAAFXZX: $13,247.00.: $24,999.00. E¿Qué tomar en cuenta antes de comprar unaAl tratarse de unamplio, comprar unapuede parecer abrumador. Por ello,ha lanzado una serie deque debes considerar antes de llevarte unaa casa:-Cómprala en lugares establecidos: ya sea en tiendas departamentales o en el sitio oficial de la marca de tu preferencia.-Solicita que te sellen la: es indispensable para cualesquiera reclamaciones futuras. No olvides también revisar sus condiciones.-Fotocopia el recibo de compra: el papel térmico se degrada, por lo que aconseja contar con una fotocopia o respaldo digital.-Analiza si te conviene laextendida: algunas tiendas ofrecen ampliar ladel fabricante o importador. Evalúa esta opción como un gasto adicional que, ante una falla, puede incluir la reparación o la sustitución del equipo por uno de características similares.-Verifica la inclusión de: asegúrate de que contenga todos los elementos necesarios para su funcionamiento como el cable de alimentación y el control remoto. Revisa que cuente con suy póliza de-Evalúa si realmente necesitas cada atributo: cada característica adicional incrementa el precio del equipo. Por eso, analiza detenidamente si lo que te ofrece vale la pena.-Verifica las apps y streaming integrados: aunque las pantallas suelen incluir servicios como, YouTube o HBO Max, algunas requieren registro y hasta el pago depara su uso.Recuerda que cuando tucumpla suy ya no sea posible repararla, puedes llevarla a un centro de reciclaje de electrónicos o bien, algunas tiendas cuentan con programas de intercambio, donde reciben equipos usados por uno nuevo.