Andy López Beltrán comparte foto con AMLO y anuncia candidatura
Tras dejar la Secretaría de Organización de Morena, López Beltrán busca un curul en San Lázaro.
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En vísperas de su búsqueda por una diputación federal por Tabasco,Andy López Beltrán compartió una fotografía acompañado de su padre, el expresidente Andrés Manuel López Obrador
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, a quien reivindicó con la leyenda "soy hijo de quienes aman y lucharon por el pueblo".
El tabasqueño López Obrador anunció su retiro de la política tras dejar la Presidencia de la República en 2024, año en el que fue relevado de ese encargo por Claudia Sheinbaum Pardo.
Desde entonces, el fundador de Morena ha tenido apariciones limitadas vía redes sociales, en donde ha salido momentáneamente de su retiro de la vida pública para promocionar su libro "Grandeza", publicado en noviembre de 2025, obra donde busca "reivindicar" a los pueblos originarios de México.
También reapareció para defender al expresidente venezolano, Nicolás Maduro, quien fue detenido por el gobierno de Estados Unidos a inicios de 2026 por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En el pasado, López Beltrán ha pedido no ser llamado "Andy" porque, según dice, llamarse Andrés Manuel "como el mejor presidente que ha tenido este país" es su mayor orgullo y considera que el mote "Andy" le arrebata ese legado.
Apenas el pasado 25 de mayo, López Beltrán presentó su renuncia a la Secretaría de Organización de Morena para buscar adentrarse en el ámbito legislativo, en busca de un curul en San Lázaro rumbo a la elección intermedia de 2027.
Autoproclamado militante de la Cuarta Transformación, garantizó que su compromiso con el movimiento que fundó su padre "seguirá vigente y con más fuerza que nunca".
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