Rafael Inclán niega estar en bancarrota y aclara su situación

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CIUDAD DE MÉXICO, junio 2 (EL UNIVERSAL).-

como se dijo hace un año, cuando habló de su preocupación y urgencia por encontrar trabajo, Ahora, el actor aclara que exageró cuando se refirió a su situación financiera.

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Elque, cuando habló de su necesidad de estar activo laboralmente, pudo sonar más alarmante de lo que su situación ameritaba, cuando indicó que no se encontraba en un buen momento económico."A la mejor yotantito para azotarme y, de ahí, se desató, así fue, yo creo, en un momento declaré que andaba, pero".Fue así que dio a conocer que él sigue siendo uno de los actores que cuenta cony, aunque puntualizó, en más de una de sus declaraciones, que el dinero que recibía mensualmente no era una gran cantidad, sí lo ayudaba a sobrellevar su economía."Bendito Dios,, desde hace muchos años que tengo una, no es muy grande pero, sí, estaba mal".Reveló, además, que es de los pocos actores longévos de la televisora, que siguen recibiendo un, aún cuando no esté en ningún proyecto."Hace años que me ha otorgado unaque, ojalá que me la subieran, pero se los", dijo a diferentes medios de comunicación.Reiterando que se encuentra bien afirmó que, si no ha llegado a contar con ahorros que lo provean de cierta seguridad financiera es porque no supo administrarse., sería ilógico y mamón quejarse, que yo no sea administrado, es otra cosa y,de nadie".Y aunque agradeció la invitación que"Pocholo" le extendió su, ofreciéndole asilo en su casa, también le pareció una exageración de parte de su colega, como expresó."Se lopero que no mame, porque, qué bueno, se lo, pero nunca le dije que necesitaba irme con alguien y, si me voy con alguien, que no sea con él", dijo entre risas.