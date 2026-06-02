Ángela Aguilar muestra anillo de aniversario en concierto de Nodal

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Ángela Aguilar

dedicó un mensaje a los fans que el viernes asistieron a La México al concierto de su esposo Christian Nodal, y también agradeció el recibimiento que le dieron a ella cuando apareció de sorpresa en el escenario; la cantante, por cierto, presumió un llamativo anillo, regalo al parecer, de su marido.La

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, quien se había mantenidosociales, casi ausente en las recientes semanas, reapareció haciendo una publicación en la que limitó los comentarios y agradeció a los que se portaron bien con ella y Nodal en el pasado show en La México."Estar juntos en el escenario siempre es algo especial, pero sentirlos ahí, acompañando con tanto, lo hizo todavía más bonito. Gracias por estar para él, por recibirnos con cariño y por recordarnos que la música siempre será nuestro refugio. Los quiero mucho", escribió.En redes circulan videos y fotos en los que Ángela presume un llamativo anillo con una, el cual habría sido un regalo de su esposo Nodal por su segundo aniversario de casados.en La México, duranteChristian Nodal yse casaron en Roma el 29 de mayo de 2024 en unay espontánea que la pareja organizó de manera secreta, después, el 24 de julio de 2024 se casaron por el civil en la Hacienda San Gabriel de las Palmas, ubicada en el estado de Morelos, México.Aunque la pareja había dicho que este 2025 sería su boda religiosa en, ésta se pospuso, lo que alertó a sus fans de que entre ellos habría problemas, sin embargo, la pareja ha dejado claro que su relación vive el mejor momento y que siguen muy enamorados.