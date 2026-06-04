¿Habrá home office en México por la inauguración del Mundial 2026?

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A una semana de la inauguración de la Copa Mundial de Fútbol en México, la presidenta

fue cuestionada si en todo el país se podrán tomar

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y trabajar desde casa o medio día para disfrutar del primer partido de dicho torneo."A nivel nacional, ya es distinto, yatiene que tomar suy lo importante, además que no haya... que se den todas las condiciones para que se pueda desarrollar, la inauguración y todos los partidos", contestó la mandataria durante la conferencia matutina de este jueves 4 de junio.Sheinbaum Pardo recordó que, Jefa de Gobierno de laentró en contacto con lapara brindar facilidades a trabajadores del gobierno. Sin embargo, en el caso de los trabajadores de la, la decisión es de las empresas porque si se declara un día no laborable, se toma en cuenta artículos de la, como el pago de horas extras."Entonces es una condición distinta, pero se está orientando en general a que los días del partido, la inauguración, los partidos en la, los partidos en Nuevo León y lospueda haber estay alguna orientación para que se pueda ver el partido", destacó la Jefa del Ejecutivo.En abril, la jefa de Gobierno,, explicó que trabajaba en una alianza con el sector privado para promover que hayadurante el Mundial 2026, con la intención de reducir el tráfico y las emisiones de CO² en las calles y principales avenidas durante esos días."Se está trabajando en una alianza con el sector privado para promover eldurante el período mundialista y que esto sirva para llevar a unasobre la menor generación de tráfico en las avenidas; la reducción de emisiones de CO2, que la principal fuente de generación de emisiones es el transporte privado, y qué mejor que el Mundial, para llevar a cabo esta conversación", dijo.-----¿Quiénes sí tendránEl mes pasado, el(INE) anunció que hará"de forma temporal" durante la Copa Mundial de Futbol de la FIFA 2026. A través de redes sociales, la secretaria ejecutivaexplicó que dicha decisión fue tomada "con, pensando tanto en nuestro personal como en la ciudadanía"."Con la celebración de la Copa Mundial de Futbol 2026, que atraerá a millones de visitantes, sin duda generará importantes retos en materia dey servicios en distintas zonas de la capital", comentó.Otrashan tomado la misma iniciativa, sin embargo, Sheinbaum Pardo puntualizó que es decisión de cada espacio laboral y a consideración de sus direcciones.