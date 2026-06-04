Salud atenderá a turistas que lleguen a México para el Mundial

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A una semana de la llegada de

a México para asistir a partidos de la Copa Mundial de Futbol 2026,

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, titular de la Secretaría de Salud (Ssa), informó que se instalaránpara todos los visitantes."Tenemos lospara cada uno de ellos y estamos teniendo reuniones semanales antes de que empiece la Copa Mundial, va a haber puestos las, los siete días de la semana durante todo el evento y habrápara cualquiera que lo requiera. Y yendo en el espectro, desde una diarrea hasta un accidente, se ha tenido en cuenta todas las posibilidades de lo que pueda ocurrir", aseguró.Durante la conferencia matutina de este jueves 4 de junio, el funcionario expresó que lo ideal es que cada visitante llegue a México con todas sus, especialmente de. Aunque precisó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (),-Bienestar y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) instalarán una red para la"Desde enero venimos trabajando en lasy la. Hay toda una red en la que se incluye el, el-Bienestar, el ISSSTE, no nada más en donde ocurren los partidos, sino en toda la República y tenemosen cada uno de ellos y tenemos atención telefónica en ellasdel día. Están distribuidos por, los siete días de la semana, los grupos para atender cualquier emergencia", explicó.Al respecto, la presidentapuntualizó que cada mes lleganal país, por lo que no hay algo particular de qué preocuparse a menos que la Organización Mundial de la Salud () emita una alerta por uncomo en el caso del ébola."Sí van a venir más personas, qué bueno y ahí están todas lasque se requieren. Entonces, no hay, digamos, algo particular de qué preocuparse, (...) qué bueno, que vengana México y que conozcan México", expresó la Jefa del Ejecutivo.