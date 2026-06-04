Hay más de un millón de estudiantes en Mundialito Escolar: SEP

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La

(SEP) informó que más de un millón 130 mil estudiantes participaron en el

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, un torneo que se llevó a cabo con la participación de 28 mil 621 escuelas donde se formaron 92 mil equipos de primaria, secundaria, medio superior y superior."Lo que queríamos es que del patio escolar llegaran a un estadio nacional y la semana pasada se tuvieron lugar estas finales. ¿Cómo se desarrolló? En primaria y secundaria tuvimos en la participación de más de, fue un torneo primero por escuelas, luego zonas escolares, municipales, regionales, estatales, hasta que llegaron a la final de la semana pasada aquí en el", detalló, subsecretaria de Educación Básica.Durante la conferencia matutina de este jueves, la funcionaria destacó la participación de 490 mil (43% del total) de niñas en todas las etapas. Señaló que en elUniversitario se realizaron las 12 finales de primaria, secundaria, sub-14, sub-15, media superior y superior."Y además, y algo que también fue una tarea muy importante que nos encomendó la presidenta, es que eles el mayor a nivel en la historia, también se convirtiera en visoria para detectar el talento de nuestras niñas y niños mexicanos", indicó frente a la presidentaPor otro lado,, titular de la Secretaría de Salud (SSa), destacó que elfue una gran oportunidad para promover la salud, especialmente con la participación de dos botargas para fomentar 130 actividades con"Hemos hecho rutas de lay de la obesidad. Actividades con, es decir, grupos vulnerables o con discapacidad intelectual, torneos con, deportistas adaptados y educadores físicos, torneos con trabajadoras y trabajadores de la salud y el más reciente la Semana Nacional de Salud Pública", recordó el funcionario.El secretario explicó que también se llevaron a cabo torneos en todas las entidades federativas y con la inclusión de todos los sectores del sistema nacional de salud. Tales como, distintos tipos de cascaritas, competencias,, desfiles, carnaval de futbol, clases de futbol, dominadas, juegos de penaltis.