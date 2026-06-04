No hay denuncias por despensas en el PVEM: Fiscalía

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Hasta el momento, no existe denuncia formal por el almacenaje de despensas del programa Seguridad Alimentaria de la Sedesore, en la sede de la dirigencia municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Villa de Reyes, precisó Víctor Nicolás Juárez Aguilar, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales.

Tras darse a conocer la irregularidad, el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona desaprobó el resguardo y anunció que, al menos el delegado de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional (Sedesore) sería sancionado.

El fiscal electoral expuso que, para iniciar una carpeta de investigación de oficio, es necesario tener mayor información sobre la probable comisión de un ilícito en la materia.

Exteriorizó que la población en general puede presentar la querella si así lo consideran pertinente y "de ahí, ya nosotros partir con líneas de investigación que permitan dar con un probable responsable", agregó.

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Cuestionado sobre qué delitos podrían configurarse, adujo que la Fiscalía General se rige por la Ley General de Delitos Electorales, cuya normativa cuenta con un amplio catálogo de hipótesis que se pueden configurar.

"Como tal, es un delito electoral, pero tiene múltiples variaciones, entonces alguna de ellas debería de encuadrar", remató el entrevistado.