Heridos a tiros, tres agentes de SSPC

Ciudad de México.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que tres de sus elementos fueron atacados en Acapulco, Guerrero, donde se encontraban trabajando. Luego de un operativo, seis personas fueron detenidas, entre ellas Antonio “N”, autor intelectual del ataque.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 18 de octubre, cuando agentes de la SSPC, que realizaban labores de vigilancia y recorridos en colonias de Acapulco, fueron agredidos por sujetos armados que viajaban a bordo de una motocicleta. Al encontrarse en riesgo, el personal repelió la agresión.

Como resultado del enfrentamiento, tres elementos resultaron heridos, al igual que dos de los agresores. Uno de los presuntos criminales fue detenido en el lugar y trasladado a un hospital bajo custodia policial, mientras que el otro perdió la vida.

Durante la noche del sábado y la mañana de ayer domingo, autoridades estatales y municipales realizaron un despliegue operativo para ubicar y detener a los demás involucrados y mediante el análisis de las cámaras de monitoreo se ubicó y dio alcance, en la Autopista del Sol, a la altura de la caseta Paso-Morelos, a una camioneta de color azul.

En la misma viajaban tres hombres, a los cuales se les marcó el alto y se les realizó una revisión de seguridad, donde les hallaron 90 dosis de droga conocida como crystal y 10 dosis de marihuana.