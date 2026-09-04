Sader presenta avances en programas sociales del campo

¿Quieres resumir esta noticia? Clic aquí Resumen Destacados Preguntas y respuestas

GUADALUPE, Zac., septiembre 4 (EL UNIVERSAL).- Como parte de la glosa por el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) presentó datos que refieren que los Programas de Bienestar para el campo benefician a dos de cada tres personas ganaderas, pescadoras y campesinas.

Sader presenta logros en programas sociales para el campo

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este viernes 4 de septiembre en el 52o Batallón de Infantería de la 11/a Zona Militar, la titular de la Sader, Columba López, destacó el Programa Leche para el Bienestar.

Mencionó que hay presencia en 2 mil 470 municipios del país con más de 13 millones de beneficiarios, mientras que en los Programas del Bienestar para el campo se tiene un presupuesto de 107 mil millones de pesos. Contamos con 10 programas sociales y tenemos 17 componentes, refirió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

Detalles del Programa Leche para el Bienestar y producción agrícola

Sobre Leche para el Bienestar, expuso que hay más de 7 millones de derechohabientes, 13 mil 500 lecherías y más de 760 millones de litros de leche que se acopian y equivale a más de 2 millones de litros diarios, con más de 3 mil productoras y productores.

"El precio de esta leche es menos del 80% del precio de la leche comercial. Y queremos decir, orgullosamente, que somos la segunda empresa más importante en la compra y distribución de leche en México", refirió al señalar que se cuenta con una inversión de 11 mil 800 millones de pesos.

Añadió que dentro de Producción para el Bienestar se tienen 1.8 millones de derechohabientes, con un presupuesto de 18 mil 200 millones de pesos; Fertilizantes para el Bienestar, más de 2.1 millones de derechohabientes, con un presupuesto de 16 mil millones de pesos.

En Bienpesca, mil 564 millones de pesos en inversión para beneficiar a más de 192 mil personas, con 8 mil pesos anuales a cada una; en Tiendas para el Bienestar, más de 27 mil tiendas que hacen la red de distribución de la canasta básica y complementaria más grande de México y de América Latina.

Indicó Columba López que Maíz es la Raíz tiene más de 327 mil derechohabientes, y en Acopio para el Bienestar hay un acopio histórico de maíz y frijol por más de 948 mil toneladas.

"Estos tres programas tienen una inversión mayor a los 14 mil millones de pesos", dijo la titular de la Sader.

Como parte del reforzamiento del Plan México, mencionó que en cuanto a maíz se logró este año la producción de 25.41 millones de toneladas, lo que significa el incremento de un millón de toneladas.

"En frijol tenemos la producción de un millón 360 mil toneladas, incrementamos 300 mil toneladas la producción este año, es un récord histórico.

"Y en leche tenemos 14 mil 400 millones de litros, donde también logramos superar la cifra por más de 900 millones de litros de producción", indicó la secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural.