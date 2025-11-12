logo pulso
Impuesto a importaciones superaría los 100 mil mdp

Por El Universal

Noviembre 12, 2025 03:00 a.m.
A
CIUDAD DE MÉXICO.- Si tienen éxito las recientes reformas relacionadas con el comercio exterior, la recaudación del impuesto a importaciones para 2026 podría ser de, al menos, 103 mil millones de pesos.

Así lo estimó el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) en un análisis que difundió este martes sobre el impacto de los cambios a la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE) y la Ley Aduanera.

Destacó que, durante los últimos años, la participación de estos impuestos en el total de los ingresos tributarios se ha duplicado en términos porcentuales al pasar de 2.1% en 2018 a 4.4% en 2026. En el documento se pone de manifiesto que los cambios tienen el potencial de elevar la recaudación en 102 mil 967 millones de pesos, de acuerdo con la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) 2026.

Pero si su implementación es efectiva en reducir el contrabando de mercancías, anticipó, sería posible que la recaudación se eleve en un monto mayor al esperado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Lo anterior, explicó, debido a que las aduanas del país han sido importantes en la recaudación no sólo de aranceles, sino de otros gravámenes como el IVA y el Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios.

