Imputan al “El Pelón” por extorsión y cohecho

Por El Universal

Noviembre 26, 2025 03:00 a.m.
A
Imputan al “El Pelón” por extorsión y cohecho

MORELIA, Mich.- Jaciel “N”, “El Pelón”, escuchó, las imputaciones de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, por su probable comisión en los delitos de extorsión agravada y cohecho, por los que fue capturado el pasado 23 de noviembre.

Los hechos presentados en este caso, por la procuración de justicia, no fueron relacionados al asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo.

Durante la audiencia inicial, el juez de control decretó la legal detención de Jaciel N, quien fue detenido afuera de un hotel en la ciudad de Uruapan, donde presuntamente intentó sobornar “con 5 varos” a los agentes de investigación de la FGE y a elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal.

Esos señalamientos, hicieron que la representación social, incluyera el delito de cohecho en agravio de la sociedad.

Los datos de prueba presentados por la fiscal del caso indican que todo deriva de una investigación por el delito de extorsión agravada, donde la víctima fue la madre de Fernando N, uno de los dos menores de edad, implicados en el homicidio de Manzo Rodríguez.

María Esther, denunció ante la FGE, que el 27 de octubre de este año, recibió una llamada de Jaciel N, en la que le exigía la cantidad de 10 mil pesos.

