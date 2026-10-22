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Inflación en México sube a 3.62% en primera quincena de octubre

El INPC mostró un aumento quincenal de 0.41%, impulsado por alzas en servicios profesionales y productos como el tomate verde.

Por El Universal

Octubre 22, 2026 08:01 a.m.
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Inflación en México sube a 3.62% en primera quincena de octubre
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      La inflación general en México llegó al 3.62% en la primera quincena de octubre, con lo que mantiene una tendencia al alza, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

      México reporta aumento en índice nacional de precios

      En la primera mitad del mes, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) aumentó 0.41% respecto a la quincena anterior.

      Los productos que influyeron en la inflación general fueron electricidad, transporte aéreo, tomate verde y los servicios profesionales, con incrementos en sus precios. En contraste, el jitomate y el limón disminuyeron sus precios.

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      Detalles del índice de precios subyacente y no subyacente

      El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, subió 0.25% a tasa quincenal, donde los precios de las mercancías subieron 0.17% y los de servicios, 0.31%.

      En tanto que el índice de precios no subyacente ascendió 0.98% a tasa quincenal. En su interior, los precios de los productos agropecuarios cayeron 0.11% y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno crecieron 1.85%.

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