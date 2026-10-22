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Volkswagen México y sindicato conjuran huelga prevista para hoy

La Secretaría del Trabajo y el Centro Federal de Conciliación acompañaron la negociación entre empresa y sindicato.

Por El Universal

Octubre 22, 2026 08:00 a.m.
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Volkswagen México y sindicato conjuran huelga prevista para hoy
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      CIUDAD DE MÉXICO, octubre 22 (EL UNIVERSAL).- La empresa Volkswagen de México y el Sindicato Independiente de Trabajadores de la Industria Automotriz, Similares y Conexos "Volkswagen de México" (SITIAVW) firmaron un nuevo acuerdo que permite conjurar el estallamiento de huelga previsto para este 22 de octubre.

      Acciones de la autoridad

      La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) informó que el entendimiento fue resultado del proceso de negociación sostenido por ambas partes y contó en todo momento con el acompañamiento, tanto de esa dependencia como del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL).

      Durante las mesas de conciliación, empresa y sindicato mantuvieron abiertos los canales de interlocución y acercaron posiciones hasta alcanzar una solución al conflicto colectivo.

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      Detalles confirmados

      La STPS y el CFCRL reconocieron la disposición mostrada por Volkswagen de México y el SITIAVW "para privilegiar el diálogo y la conciliación, en el marco de la negociación colectiva y con respeto a los derechos de las personas trabajadoras".

      El acuerdo será sometido a consulta de las personas trabajadoras para su aprobación conforme al procedimiento de ley correspondiente.

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