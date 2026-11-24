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Al analizar la vitivinicultura en Chihuahua se destaca que, en un tiempo récord, el Sistema Producto Vid de Chihuahua ha consolidado un despegue histórico.

Gracias a su altitud extrema (con viñedos que rebasan los 1,500 metros sobre el nivel del mar) y a una marcada amplitud térmica que encaja en las 5 Zonas Winkler ideales para la concentración de azúcares, acidez idónea y maduración fenólica.

Los empresarios vitivinicultores del estado ha edificado una industria con un carácter inconfundible. Actualmente, se cuenta con una extensión total de más de 400 hectáreas sembradas de vid, distribuidas en diversas regiones ecológicas que dan vida a un portafolio de etiquetas multipremiadas internacionalmente.

El despertar del terroir norteño: auge y reconocimiento

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Lo que hace unos años parecía una apuesta audaz en el desierto y la montaña, hoy es una realidad ineludible en el mapa enológico internacional. En un tiempo récord, el Sistema Producto Vid de Chihuahua ha consolidado un despegue histórico para la vitivinicultura del norte de México.

Con una extensión total de más de 400 hectáreas sembradas de vid, el estado aprovecha sus condiciones climáticas únicas (Zonas Winkler I y II, caracterizadas por inviernos fríos y veranos de días radiantes con noches frescas) para dotar a sus uvas de una acidez idónea, concentración fenólica y un carácter inconfundible.

Este vigoroso terroir ha quedado de manifiesto en prestigiosos certámenes globales como el México Selection by Concours Mondial de Bruxelles, la New York International Wine Competition y prestigiosas catas en España.

Casas vitivinícolas emblemáticas y sus logros

A continuación, recorremos las cinco casas vitivinícolas más emblemáticas que lideran este auge a fuerza de medallas y excelencia.

Hacienda Encinillas (Valle de Encinillas)

Ubicada 80 kilómetros al norte de la ciudad de Chihuahua, es considerada un pilar fundamental de la vitivinicultura en la entidad, sus suelos arcillo-gravosos albergan cepas que encuentran una estructura y elegancia perfectas.

Su etiqueta Pegaso (100% Tempranillo) conquistó la medalla de Oro, mientras que Herminia (100% Merlot) se adjudicó la de Plata.

Maridaje recomendado: Por su robustez y elegancia, son el acompañamiento ideal para los tradicionales cortes de carne premium de la región a la parrilla o un filete de res en costra de pimienta.

Casa Vazqueño (Valle del Rosario)

Este viñedo -ubicado a medio camino entre los Pueblos Mágicos de Hidalgo del Parral y Guachochi-, sorprendió al panorama nacional al apostar por una vinificación joven, franca y sin barrica en un entorno rodeado de nogales, olivos y vid.

Su etiqueta Origen —un ensamble predominantemente compuesto por Cabernet Sauvignon, Syrah y Malbec— se coronó con la Medalla de Oro en el Chihuahua México Selection del Mundial de Bruselas, capturando la pureza mineral de la uva.

Maridaje recomendado: Excelente para armonizar con platillos locales de autor, tacos de arrachera con costra de queso o un asado de puerco no muy picante.

Este viñedo ofrece hospedaje y servicios de alimentos de autor. En su tienda se ofrece en botella, toda su variedad de etiquetas, mientras que en su restaurante se ofrecen catas.

Vinos Piña Mora (Valle de Majalca, Chihuahua)

Este viñedo está ubicado al norte de Chihuahua Capital, en el valle, camino hacia el Parque Nacional Cumbres de Majalca. Precursores modernos de esta vocación en el estado, han demostrado que la constancia rinde frutos dorados.

Arrasaron con la Medalla de Oro gracias a su vino Criollo, un sofisticado coupage que exalta el enorme potencial del Cabernet Sauvignon local en perfecta sintonía con la uva Montepulciano.

Maridaje recomendado: Combina de manera excepcional con guisados estructurados de la cocina mexicana, chiles pasados rellenos de queso o barbacoa de res selecta.

Viñedo 3 Ríos (Riva Palacio / Sacramento)

Situado en las transiciones serranas de clima seco, este viñedo ha cosechado importantes preseas de Plata con su monovarietal Merlot y su extraordinario Tempranillo, demostrando que las uvas tintas de ciclo medio logran una fineza excepcional en estas latitudes.

Maridaje recomendado: Su versatilidad y balance los hacen perfectos para una tabla de embutidos finos o quesos maduros y semimaduros producidos en los campos menonitas.

Vinícola Amelia (Chihuahua)

Ha puesto el nombre de Chihuahua en los escenarios internacionales más exigentes. Fue nombrada "Mexico Chardonnay Winery of the Year" en Nueva York al adjudicarse la medalla de oro con su etiqueta T´NY Chardonnay.

Asimismo, refrendó su dominio internacional ganando otra medalla de Oro en España con Doctor B, un potente y elegante ensamble de Merlot y Malbec.

Maridaje recomendado: Para el galardonado blanco T´NY Chardonnay, se sugiere un maridaje con pastas cremosas, aves o trucha arcoíris de la sierra; mientras que Doctor B exige cortes de carne magra o un estofado de cordero.

La Turbina

El viñedo comenzó formalmente la plantación de sus vides en 2020. A pesar de su juventud, sus etiquetas de alta gama ya han ganado prestigiosos reconocimientos, logrando posicionarse en el "Top 99 de los Mejores Vinos Mexicanos" por la revista Cava.

Además de vinos (tintos, rosados y blancos), en la propiedad se elabora el destilado regional Soto La Turbina. En su bodega de adobe de 1850 logró el Oro e inclusión en el Top 99 de México con Ariché (Shiraz).

Maridaje: Costillas de cerdo en salsa de frutos rojos.

La Victoria

Ubicado en el municipio y Pueblo Mágico de Casas Grandes, (en la zona conocida también como el Valle de Paquimé), es uno de los proyectos vitivinícolas y enoturísticos más ambiciosos y de mayor crecimiento en el noroeste del estado.

Cuenta con alrededor de 13 hectáreas de cultivo de uva, lo que lo posiciona como el viñedo con mayor superficie plantada en su región. Se localiza a solo unos minutos de la zona arqueológica de Paquimé. Sus paisajes combinan la belleza del desierto chihuahuense, jardines y la mística de petrograbados antiguos distribuidos en la propiedad.

Además de su sala de degustación y catas guiadas por sommeliers, el complejo se ha convertido en un centro de bienestar y estilo de vida.

Ofrece hospedaje, un restaurante de cocina regional y pizzas a la leña llamado El Machero, además de experiencias Sound Healing (terapia de sonido), yoga y ceremonias de temazcal. Vinifica uva propia, fusionando enoturismo y gastronomía local y sus famosas pizzas artesanales a la leña.

El vertiginoso desarrollo de esta actividad demuestra que, combinando técnicas enológicas modernas con las bondades del clima y la tierra, el vino de Chihuahua no es solo una promesa, sino un orgullo premiado que ya compite al tú por tú con los mejores del mundo.