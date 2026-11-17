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CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- "Parece que se está volviendo una moda en nuestro país desdeñar la legislación que protege el patrimonio nacional, y, lo más grave, es que se la desdeña, no a espaldas de las autoridades competentes, sino con su venia inexplicable", señala el Colectivo Defendamos la Colección Gelman, en un comunicado emitido para exigir que este martes no se lleve a cabo la subasta en Christie's de la pintura "Congreso de los pueblos por la paz", de Frida Kahlo, que forma parte del legado que Diego Rivera dejó para el Pueblo de México en 1957.

Colectivo exige detener subasta de pintura de Frida Kahlo

El colectivo señala que el INBAL no tomó las medidas correspondientes para proteger una obra que cuenta con declaratoria de Monumento Artístico. Christie's ofrecerá la pintura en su Subasta nocturna del siglo XX (el precio estimado ronda los dos o tres millones y medio de dólares).

El comunicado señala que es indignante que las autoridades permitan la subasta de una obra que pertenece al patrimonio nacional. Además, el colectivo se posiciona: con este caso es inevitable no pensar en la salida del país de la colección de Jacques y Natasha Gelman.

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Inventario y fideicomiso incumplidos según exdirectora

Hilda Trujillo, exdirectora de los museos Diego Rivera Anahuacalli y Frida Kahlo Casa Azul, explicó que Rivera hizo un inventario de los objetos y muebles en la Casa Azul a la hora de constituir el fideicomiso bajo la tutela del Banco de México.

El listado original está notariado y señala que estos objetos "bajo ningún motivo ni pretexto" podían extraerse de los recintos. Voluntad que, evidentemente, no se cumplió al realizar la subasta de Christie's.

"Las autoridades se hacen de la vista gorda ante lo que describen como un claro delito contra la propiedad de la nación", se lee en el comunicado.