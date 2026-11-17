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Sheinbaum expone el Plan México en APEC CEO Summit 2026

Lunes, 16 de noviembre de 2026 22:52 | Información General | SHEINBAUM-APEC

Salvador Corona, enviado

SHENZHEN, China, noviembre 16 (EL UNIVERSAL).- Durante su participación en el APEC CEO Summit 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó ante empresarios internacionales el Plan México como una estrategia de desarrollo económico basada en la prosperidad compartida, la soberanía nacional y la atracción de inversiones públicas, privadas y mixtas.

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Detalles del Plan México presentado por Sheinbaum

La Mandataria afirmó que México está construyendo un modelo propio de desarrollo, sustentado en su historia, riqueza cultural y capacidad de su población. Señaló que la transformación iniciada en 2018 adquirió una nueva dimensión en 2024, con la llegada de la primera mujer a la Presidencia, mediante la implementación del Plan México.

Explicó que esta estrategia representa una visión de nación que busca convertir las capacidades productivas, los recursos naturales, la posición estratégica y el talento de los mexicanos en motores de crecimiento con soberanía y justicia social.

Detalló que el Plan México se sustenta en cinco principios: prosperidad compartida; soberanía energética y alimentaria; inversión pública, privada y mixta en infraestructura; incentivos a la inversión privada de acuerdo con las vocaciones productivas de cada región, y responsabilidad ambiental frente al cambio climático.

Resultados y visión de Sheinbaum en el APEC CEO Summit

Ante los empresarios, Sheinbaum destacó que entre los resultados de esta política se encuentra el incremento de 154% del salario mínimo en términos reales durante los últimos ocho años, así como la entrega de transferencias directas a 42 millones de personas, equivalentes a 32% de la población, mediante una inversión de un billón de pesos.

"México garantiza condiciones para invertir, certidumbre y una visión de desarrollo de largo plazo. Sabemos en México a dónde queremos ir. Nuestro modelo no es una copia ni una fórmula importante. Nace de nuestra historia y de nuestra propia experiencia", destacó la mandataria federal.

Y agregó que "el Plan México tiene una visión humanista. La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía".

Sheinbaum afirmó ante empresarios internacionales que el crecimiento económico no debe estar separado del bienestar social, pues ambos objetivos se necesitan y se fortalecen mutuamente.

"No hay contradicción entre crecimiento económico y bienestar social. Se necesitan y se fortalecen mutuamente", expresó durante su participación en el APEC CEO Summit 2026, en Shenzhen, China.

La Presidenta señaló que, ante las transformaciones económicas mundiales, la prosperidad de una nación no puede construirse a costa de otras, por lo que llamó a fortalecer la cooperación internacional, el comercio, la inversión y el intercambio de conocimiento.

En ese sentido, retomó el pensamiento del expresidente Benito Juárez: "El respeto al derecho ajeno es la paz", y planteó que este principio también debe aplicarse al ámbito económico.

"Hoy queremos llevar ese principio también al terreno económico: el desarrollo de una nación no debe significar la caída o el estancamiento de otra, sino la cooperación para la prosperidad compartida", sostuvo.

Sheinbaum consideró que, en un mundo interconectado, las relaciones comerciales y económicas deben contribuir a fortalecer las capacidades de todas las naciones y generar beneficios compartidos.

"El desarrollo alcanza su verdadera grandeza cuando se convierte en bienestar para todas y para todos", manifestó.

Al concluir su mensaje ante empresarios, la mandataria aseguró que México construye su futuro con soberanía, justicia social y una visión abierta al mundo, y subrayó que su presencia en el foro no busca únicamente atraer capitales, sino compartir una perspectiva de desarrollo conjunto.

"No venimos solamente a ofrecer oportunidades de inversión. Venimos a compartir una visión de futuro, un futuro en el que México crezca y, al mismo tiempo, todas las economías se fortalezcan y la prosperidad sea una conquista compartida", concluyó.