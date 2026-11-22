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CIUDAD DE MÉXICO.- Durante la noche del viernes y madrugada de este sábado, se registró un incendio en el Mercado Prado Norte, en Lomas de Chapultepec de la alcaldía Miguel Hidalgo, que dejó al menos 80 locales afectados y provocó el colapso de la techumbre del inmueble.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) precisó que el fuego se registró en el área de hierbas, piñatas y plásticos, en un área de alrededor de mil 800 metros cuadrados, sin reporte de personas lesionadas. Ante las afectaciones, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, informó que solicitará recursos extraordinarios al Gobierno de la Ciudad de México para reconstruir el mercado, debido a que el presupuesto ordinario de la demarcación no es suficiente para cubrir los trabajos.

Afirmó que la prioridad de su administración es garantizar la seguridad de los comerciantes y encontrar alternativas para que puedan continuar con sus actividades, mientras se realizan los peritajes y se define el proyecto de reconstrucción.

Por separado, la SGIRPC informó que la titular de la dependencia, Myriam Urzúa, realizó un recorrido por la zona afectada e informó a los locatarios que, en coordinación con la alcaldía y las secretarías de Desarrollo Económico (Sedeco) y de Obras y Servicios (Sobse), se dará seguimiento a las afectaciones.

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La demarcación precisó que ayer comenzaron las mesas de trabajo entre autoridades de los dos niveles de gobierno y locatarios.

Entre las alternativas que se analizan, está habilitar un espacio provisional en el estacionamiento del inmueble para que los comerciantes puedan instalar sus puestos y reanudar la venta de sus productos, comentó Mauricio Tabe.