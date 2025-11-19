Indaga la FGR a alcalde de Tijuana por lavado

CIUDAD DE MÉXICO.- La Fiscalía General de la República (FGR) investiga al alcalde de Tijuana, Baja California, el morenista Ismael Burgueño Ruiz, por presunto lavado de dinero y delincuencia organizada.

Burgueño Ruiz fue citado para el martes en calidad de imputado por la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, para comparecer en la carpeta de investigación FED/FEMDO/ FIEDMHDA RV/BC/0000556/2025, según el citatorio FEIORPIF AMF- E-I- 2020/2025, del que EL UNIVERSAL posee copia.

Sin embargo, el alcalde se quedó en Tijuana y no acudió a comparecer ante el Ministerio Público de la Federación que lleva el caso.

El ayuntamiento fronterizo confirmó que el presidente municipal Ismael Burgueño Ruiz es requerido por la FGR y que no acudió a la cita que tenía este martes en la sede de la FEMDO, en la capital del país.

Incluso, trascendió extraoficialmente que no solamente está citado Burgueño Ruiz, sino alrededor de 20 funcionarios municipales que presuntamente favorecieron al empresario Fernando Rafael Salgado Chávez, señalado por el gobierno de Estados Unidos como operador financiero del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Ismael Burgueño Ruiz está acusado de haber otorgado de manera directa contratos millonarios del ayuntamiento de Tijuana a empresas controladas por Fernando Rafael Salgado Chávez y de Marco Antonio Moreno Gómez, bisagra operativa entre el CJNG y la facción de Los Mayos del Cártel de Sinaloa, según investigaciones y expedientes de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.