DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

DIVERSIÓN EXTREMA EN SU CUMPLEAÑOS

Nacional

Indagan crimen en campo de tiro

La joven poblana muerta denunció acoso en la GN

Por El Universal

Octubre 19, 2025 03:00 a.m.
A
Indagan crimen en campo de tiro

Ciudad de México.- El gobernador de Puebla, Alejandro Armenta, informó que las Fiscalías de Guerrero y Puebla investigan el asesinato de la joven Stephania Carmona Rojas, elemento de la Guardia Nacional que fue hallada sin vida en instalaciones militares del 51 Batallón, ubicado en Acapulco, Guerrero.

La joven de 20 años era originaria del municipio poblano de Ajalpan y recientemente comenzó a trabajar en dicho lugar, tras haber ingresado a la corporación hace aproximadamente mes y medio.

De acuerdo con la Fiscalía de Guerrero, el asesinato ocurrió el pasado martes 14 de octubre dentro de las nuevas instalaciones del 51 Batallón, ubicadas en el Bulevar de las Naciones, en la zona Diamante de Acapulco.

En entrevista con medios de comunicación, el Gobernador de Puebla dijo que “para no entorpecer las investigaciones hay que dejar que ambas Fiscalías estatales realicen los trabajos de investigación”.

De acuerdo con información de El Universal Puebla, la joven poblana denunció acoso dentro del batallón en el que laboraba y temía represalias.

Según las investigaciones, el principal sospechoso es el sargento segundo Yair Manuel Ramírez de la Cruz, perteneciente a la 329/a Compañía de la Guardia Nacional y quien se encuentra prófugo.

De acuerdo a las fuentes del portal de Puebla, en un primer momento se difundió la versión de que había sido un accidente durante una práctica de tiro, sin embargo, asegura, los estudios forenses descartaron esto y revelaron que la víctima recibió dos disparos de arma de fuego en la cabeza, lo que sugiere que se trató de una agresión directa.

Hasta ahora se sabe que se abrió una carpeta de investigación por homicidio calificado, mientras que su familia exige justicia y la detención del presunto agresor. 

Un día después del asesinato de la joven, el gobierno municipal de Ajalpan, de donde es originaria, expresó su profunda consternación por el caso y exigió justicia, así como una investigación exhaustiva, transparente y con estricto apego a la ley.

