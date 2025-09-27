logo pulso
PSL Logo

Secciones

Secciones

Multimedia

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Fotogalería

¡ATMÓSFERA MULTICOLOR

Edición impresa

Edicion Impresa Portada de Hoy
Portada
Nacional

Indagan guardia de La Luz del Mundo

Por El Universal

Septiembre 27, 2025 03:00 a.m.
A
Indagan guardia de La Luz del Mundo

Ciudad de México.- Tras la detención de 38 integrantes de "Jahzer", guardia secreta de la iglesia La Luz del Mundo encargada de proteger a líderes de la congregación, sus casas y templo, la presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la Secretaría de Gobernación (Segob) a revisar la vigencia de su registro como asociación religiosa.

En su conferencia de prensa matutina, la jefa del Ejecutivo federal señaló que lo importante son los delitos que pueda haber en este caso.

"En vista de estos procesos que se llevan incluso por su líder [Naasón Joaquín García], ¿no tendría ya que perder su registro como iglesia ante estas evidencias?", se le preguntó.

"Tendría que revisarse. Hay, pues no sé, miles de personas que pertenecen a esta iglesia, y muchas son de buena voluntad. Entonces, lo que hay que perseguir es el delito, que eso es importante y, en todo caso, pues hacer la revisión por parte de Secretaría de Gobernación", respondió.

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

En Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum indicó que se está haciendo la investigación sobre esta guardia secreta de la iglesia La Luz del Mundo.

"Lo que hubo, que fue público, es esta detención de 38, creo que son personas presuntamente ligadas a este grupo religioso que estaban en un entrenamiento. Entonces se está haciendo la investigación y, por supuesto, se dará toda la información", agregó.

Lo más visto

MINUTO A MINUTO

no te pierdas estas noticias

Jueza de Control cita a contralmirante prófugo
Jueza de Control cita a contralmirante prófugo

Jueza de Control cita a contralmirante prófugo

SLP

El Universal

Son ataques de la derecha, acusa Adán Augusto
Son ataques de la derecha, acusa Adán Augusto

Son ataques de la derecha, acusa Adán Augusto

SLP

El Universal

El morenista se defiende de acusaciones de ocultar ingresos

Las fuertes lluvias de Narda dejan 2 muertos
Las fuertes lluvias de Narda dejan 2 muertos

Las fuertes lluvias de Narda dejan 2 muertos

SLP

El Universal

Indagan guardia de La Luz del Mundo
Indagan guardia de La Luz del Mundo

Indagan guardia de La Luz del Mundo

SLP

El Universal