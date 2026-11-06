PJE afronta "tapón" en su eficacia

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Durante 2025, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) enfrentó un "tapón" en su desempeño, pues registró más causas penales pendientes de concluir que los casos que ingresaron, al grado de superarlos en un 14 por ciento.

El año pasado, la Fiscalía General del Estado (FGE) remitió 7 mil 753 carpetas de investigación ante juzgadores del Poder Judicial del Estado, de las cuales 7 mil 715 corresponden a adultos y 38 a casos de adolescentes.

A su vez, la menor productividad se generó en las determinaciones, pues los juzgadores penales en su conjunto lograron 232 resoluciones, 200 contra adultos y 32 contra adolescentes.

STJE acumula causas penales pendientes en 2025

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En contraste, la mayor parte de los expedientes que tramita el STJE se concentró en los asuntos pendientes de concluir con 8 mil 872 causas penales, las cuales corresponden a las ingresadas en el año o en ejercicios anteriores, subrayó el Censo Nacional de Impartición de Justicia Estatal (CNIJE).

Es decir, el año pasado el STJE, encabezado por la magistrada presidenta Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, generó más casos judiciales pendientes de los que ingresó y resolvió, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

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Magistrada presidenta reconoce necesidad de más salas de oralidad

El pasado 14 de abril, la magistrada presidenta estimó que hasta esa fecha los juzgados penales mantenían alrededor de doce mil asuntos por resolver y reconoció que el Poder Judicial del Estado (PJE) requiere más salas de oralidad para desahogar la carga de trabajo.