Chivas vs Necaxa: Dónde ver EN VIVO la Liga MX

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Para las Chivas no hay otro camino que la victoria frente al Necaxa. El Rebaño no saldrá de casa para la Jornada 13 del Apertura 2026, por lo que conseguir los tres puntos ante los Rayos es la prioridad.

Perjudicado por las constantes lesiones en el plantel, Gabriel Milito ha buscado la forma de enderezar el camino, pero no lo ha podido hacer.

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En el último duelo frente a Tigres, el Guadalajara encontró el empate gracias al gol de Jordan Carrillo en el minuto 77. Los rojiblancos empezaron el encuentro perdiendo y, antes del segundo tiempo, Juan Brunetta fue expulsado. Chivas tuvo un jugador extra por más de 50 minutos.Pese a la superioridad numérica, la victoria no llegó y las dudas sobre qué tanto podrán pelear por el título comienzan a crecer, porque ya son cuatro partidos sin ganar.Después del juego, el propio Milito reconoció que el club no atraviesa un buen presente y también apuntó que sabía que estaban necesitados de una victoria para darle alegría a la afición.Pese a tener una seguidilla de juegos sin sumar de a tres, las Chivas siguen en el cuarto lugar de la clasificación con 20 unidades, empatadas con Cruz Azul y Querétaro, pero con la diferencia de goles a su favor.Debido a que es una semana de mucha actividad, el estratega argentino podría rotar su alineación o mantener la misma que usó frente a los felinos.Necaxa es el penúltimo equipo del torneo con nueve unidades y ya está prácticamente eliminado del Apertura 2026, por lo que, con mayor razón, las Chivas deberían aprovechar para conseguir un triunfo vital para ellos.Los Rayos cayeron en su encuentro del fin de semana 0-2 frente al Atlas y, de esta manera, sumaron nueve encuentros sin ganar. Dentro de ese conteo, suman seis derrotas y solamente tres empates.Ante la creciente preocupación de la afición por el paso de las Chivas, hoy es un gran día para girar el timón y buscar un fuerte cierre de la fase regular.Día: martes 20 de octubreHorario: 18:07 pmTransmisión: Prime Video