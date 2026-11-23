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El Partido Acción Nacional (PAN) en San Luis Potosí comenzará a explorar posibles alianzas electorales con el PRI, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza rumbo a los comicios de 2027, luego de que su Consejo Estatal autorizó a la Comisión Permanente iniciar acercamientos con otras fuerzas políticas, informó su secretario general, Enrique Dahud.

En rueda de prensa, explicó que la decisión fue respaldada por 37 comités municipales y contempla la posibilidad de construir una coalición para la elección de la gubernatura, mientras que para las presidencias municipales y diputaciones locales se analizarán las condiciones particulares de cada municipio y distrito.

Dahud señaló que el partido buscará acercamientos con las fuerzas políticas que tienen registro en San Luis Potosí y con las que comparte coincidencias, aunque reconoció que todavía no existen acuerdos ni candidaturas definidas para construir una eventual alianza.

Indicó que Movimiento Ciudadano, el PRI y Nueva Alianza serán las opciones que explorará el PAN, al tiempo que descartó cualquier posibilidad de coalición con los partidos identificados con la llamada Cuarta Transformación, entre ellos Morena, el Partido Verde Ecologista de México y el Partido del Trabajo.

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El secretario general panista agregó que la intención es avanzar en las negociaciones para determinar, a principios de enero, si existen condiciones para formalizar un convenio de coalición. Aclaró que la principal alianza del partido será con la ciudadanía y que las decisiones deberán responder a las necesidades electorales y políticas de San Luis Potosí.