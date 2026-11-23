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Cientos de personas recibieron como héroes a los dos militares veracruzanos, Abraham López Aparicio y Luis Eduardo Méndez Peña, muertos en acción durante el operativo de fin de semana realizado en Guasave, Sinaloa para capturar a Fausto Isidro Meza Flores "El Chapo" Isidro, uno de los narcotraficantes más buscados.

En sus natales Tlapacoyan y Jalcomulco, familiares, amigos y docenas de habitantes recibieron la madrugada de hoy los restos en medio de aplausos, como una forma de agradecimiento por sus servicios en el Ejército mexicano y a la nación.

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El féretro del militar Abraham López Aparicio llegó al municipio de Tlapacoyan, en el norte de Veracruz, donde docenas de pobladores portaban globos blancos, flores y no dejaron de aplaudir. El militar de amplía carrera en las fuerzas armadas, comenzó a ser velado en medio de muestras de agradecimiento.Sus familiares y uno de sus hijos, con lágrimas y la voz quebrada, agradeció las muestras de cariño y en medio de la tragedia, enalteció el honor y orgullo que sintieron porque Abraham López dio su vida por México.En tanto, en el municipio de Jalcomulco, ubicado en la zona montañosa, la comunidad se desbordó para darle la bienvenida a Luis Eduardo Méndez Peña de 24 años de edad.Con batucada, cientos de hombres, mujeres y niños le aplaudieron y le rindieron tributo. Durante horas y hasta la madrugada, esperaron a su soldado caído con fotografías y flores.Los dos participaron de manera directa en el operativo fue desplegado por fuerzas especiales del Ejército y la Guardia Nacional en el municipio de Guasave, Sinaloa, con el objetivo de capturar a Fausto Isidro Meza Flores, "El Chapo" Isidro, identificado como uno de los principales líderes criminales de la entidad.Durante la intervención se registraron enfrentamientos armados, en los que murieron cuatro militares y siete presuntos integrantes de la organización criminal.Fueron tres los restos de militares que llegaron a tierras veracruzanas durante la noche de ayer y madrugada de hoy, dos de los cuales murieron durante los enfrentamientos armados para capturar a "El Chapo" Isidro; y un tercero murió en cumplimiento del deber también en Sinaloa, pero en otra acción.En el periodo del 2018-2024, de acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), el personal castrense enfrentó 1849 "agresiones" como parte de su campaña permanente contra el narcotráfico.Como resultado, 272 efectivos murieron, no sólo en agresiones con arma de fuego, sino también accidentes automovilísticos y aéreos, atropellamientos, artefactos explosivos, ahogamientos e infartos.Los efectivos de la Guardia Nacional enfrenaron desde su fundación en julio de 2019 hasta el 2024, un total de 835 "agresiones", con un saldo de 141 efectivos muertos en cumplimiento del deber.