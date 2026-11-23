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El senador Manlio Fabio Beltrones propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) establezca mesas de diálogo plurales para discutir y definir los criterios en la distribución de espacios de representación proporcional a los partidos políticos, a fin de evitar que se repitan casos en los que se otorga una "sobrerrepresentación" a la fuerza política dominante, como ocurre actualmente.

Propuesta de diálogo plural en el INE

En un pronunciamiento en redes sociales, el legislador sin partido advirtió que el acuerdo que suscriban los consejeros del INE debe impedir que se avalen mayorías artificiales. "Respetar el espíritu del artículo 54 constitucional es defender el equilibrio democrático y el derecho de la ciudadanía a estar fielmente representada", enfatizó.

Señaló que el Consejo General del INE debe discutir este acuerdo con rigor jurídico y responsabilidad histórica, y de cara a la ciudadanía.

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"Abrir mesas plurales de discusión donde opinen los ciudadanos no es una alternativa o concesión graciosa, a estas alturas de la crisis y mejor ejemplo de lo que vive el INE por los superpoderes que se le dieron a una sola persona, es obligatorio e ineludible", subrayó.

Impacto de la sobrerrepresentación en la democracia

Manlio Fabio Beltrones alertó que repetir los criterios de 2024 en el anteproyecto del INE, midiendo la sobrerrepresentación por partido y no por coalición, no es un simple debate técnico. "Tiene consecuencias directas para todos los mexicanos, en la República y en la vida cotidiana de cada uno de las y los mexicanos en su relación con el poder del Estado".

El exgobernador de Sonora sostuvo que el mejor ejemplo de lo nocivo que es otorgar una sobrerrepresentación que un partido no se ganó en las urnas es lo que México vive en la actualidad.

"Ya vimos lo que ocurre cuando se avala una mayoría artificial que no corresponde al porcentaje real de votos en las urnas: un bloque sin contrapesos puede modificar la Constitución a su antojo, desaparecer órganos autónomos que vigilan y contienen los excesos del poder; alterar la independencia del Poder Judicial y aprobar medidas fiscales y presupuestales sin escuchar a la otra mitad de los mexicanos (46%) que no votó por el oficialismo".