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Dos mujeres que resultaron lesionadas durante una excursión en el volcán Pico de Orizaba (Citlaltépetl), fueron rescatadas y trasladadas a hospitales.

Acciones de la autoridad

La Coordinación General de Protección Civil y Riesgos de Desastres del Estado de Puebla, detalló que el rescate se efectuó mediante un operativo especializado.

Y es que las excursionistas sufrieron lesiones en la cara sur de la montaña más alta de México, en los parajes conocidos como Espinazo del Diablo y Los Muñecos.

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Detalles confirmados

Tras el llamado de auxilio, se desplegó un operativo de búsqueda y rescate técnico que permitió localizar a ambas víctimas y realizar su descenso controlado mediante una camilla especializada, desde una altitud superior a los cinco mil metros sobre el nivel del mar.

Las dos alpinistas recibieron atención prehospitalaria por policontusiones, lesiones en una rodilla y síntomas iniciales de hipotermia.

En las labores participaron elementos del Gobierno de Puebla, integrantes de Socorro Alpino y personal de Protección Civil Municipal.

Cada día es más habitual ver a docenas de excursionistas subir, sobre todo los fines de semana, al Pico de Orizaba, que se ha convertido no solo un espacio deportivo, sino una atracción turística.