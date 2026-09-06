Sheinbaum llama a Fox "traidor a la democracia"

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Tlajomulco de Zúñiga, Jal.- Tras la reunión entre el expresidente panista Vicente Fox Quesada y el actual dirigente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó el encuentro opositor como un intento de revivir las prácticas del pasado y tachó al exmandatario guanajuatense de "traidor a la democracia".

"Ayer se reunió Fox con ´Alito´, imagínense. Es recordar el pasado de corrupción y privilegios al que quieren regresar", aseveró la Titular del Ejecutivo al rememorar el proceso de desafuero impulsado en 2005 por la administración foxista contra Andrés Manuel López Obrador.

La Presidenta ligó este hecho con una fuerte crítica al periodo neoliberal, señalando a Carlos Salinas de Gortari por la privatización de bienes públicos —como la red de televisión Imevisión—, a Ernesto Zedillo por la deuda del Fobaproa, a Felipe Calderón por su estrategia de seguridad y a Enrique Peña Nieto por el aumento de la pobreza.

En este contexto de confrontación política, Sheinbaum Pardo aprovechó la asamblea en Colima para consolidar su agenda legislativa de blindaje nacional.

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Ante una multitud que respaldó la medida a mano alzada, defendió la iniciativa de reforma constitucional enviada al Congreso de la Unión el pasado 27 de agosto, la cual busca prohibir que quien ocupe la Presidencia de la República o las gubernaturas posea doble o triple nacionalidad.

"Ningún presidente debe rendirle cuentas a otro país. La lealtad debe ser exclusiva con el pueblo de México", sostuvo.

También, en Jalisco, la Mandataria mexicana desmintió categóricamente los rumores sobre un distanciamiento con el expresidente Andrés Manuel López Obrador y aseguró que existe plena convicción y continuidad en el proyecto de la Cuarta Transformación.