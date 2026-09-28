Si hay elementos, que se investigue a Amílcar Olán: CSP

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A la presidenta Claudia Sheinbaum se le cuestionó, en conferencia de prensa, si la Fiscalía General de la República (FGR) debe abrir una carpeta de investigación en contra de Amílcar Olán por los señalamientos de presuntos actos de corrupción en su contra.

La mandataria respondió que si existen pruebas en su contra, o en contra de quién sea, las fiscalías federal y estatales deben abrir un proceso de investigación; sin embargo, omitió hacer un llamado para que la FGR actúe en contra de Olán.

"Si la fiscalía tiene suficientes elementos para cualquier persona, cualquiera, no importa de donde sea, para abrir una carpeta de investigación, que lo haga, y si hay suficientes elementos en la investigación, que solicite un juez lo que corresponda", expresó.

- ¿Haría usted el llamado a la Fiscalía?, se le preguntó.

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- No, que la fiscalía actúe como debe actuar siempre, respondió Sheinbaum.

Sheinbaum Pardo fue cuestionada porque Televisión Azteca encontró a Amílcar Olán viviendo en Suiza. Y al ser abordado por un reportero, no quiso hablar, amenazó con llamar a la policía e intentó quitarle el aparato electrónico con el que lo grababa.

A Olán, amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, se le acusa de ser presunto operador de una red de tráfico de influencias, a través de la cual habría obtenido contratos multimillonarios con el gobierno federal.

Evita entrevista a Azteca Noticias

Jorge Amílcar Olán Aparicio, el empresario y supuesto amigo cercano de Andrés Manuel López Beltrán, fue visto en Suiza, en medio de la controversia generada en torno a su persona y de los señalamientos en su contra por presuntamente está vinculado su nombre con contratos millonarios en gobiernos de la Cuarta Transformación.

Así lo dio a conocer Irving Pineda, reportero de Azteca Noticias, quien indicó que el allegado al hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador se encuentra en Lugano, una ciudad Suiza turística, específicamente en una de las avenidas más importantes del país europeo.

Pineda señaló que una llamada anónima le dio la pista para llegar al empresario, quien vive aislado y "no sale, sale poquitito" del lugar donde ahora habita; de igual manera, describió el lugar donde fue visto el empresario, quien es señalado por formar parte de una red de tráfico de influencias.

"Pese a lo millones que tiene, él no anda en la calle, está escondido [...] él vive en la pare más alta, en una casa roja, es una casa de tres pisos, tiene alberca arriba, tiene un comedor al aire libre [...] resulta que no sale ni al comedor. no sale n a la alberca, él anda literalmente escondido, a veces baja a contestar su teléfono, pero pasa horas y horas y horas escondido", expresó el reportero.

También indicó que el empresario vive con su esposa, sus dos hijos y "una señora que le ayuda con las labores de la limpieza"; planteó que el día a día de Amílcar Olán consiste en quedarse solo en casa, contestando mensajes en su celular, mientras sus hijos se van solos a la escuela.

Al mostrar imágenes de presuntamente del empresario en el domicilio, se ve a Olán Aparicio acostado en el recinto viendo su teléfono; en otra imagen se ve a dicho personaje hablar por celular sentado en una banca. Irving Pineda destaca que en Suiza es obligatorio tener un buzón para la correspondencia que llega, por lo que acudió a la casa donde se hospeda el empresario y confirmó que el depósito tiene el nombre del empresario, pero no utiliza su segundo nombre, por el que es reconocido.