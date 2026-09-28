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Ultiman a balazos a un joven en Tamuín

El hecho provocó movilización de corporaciones en la carretera Tamuín-Estación Las Palmas

Por Huasteca Hoy

Septiembre 28, 2026 09:46 a.m.
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Ultiman a balazos a un joven en Tamuín
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      TAMUÍN.- Un joven, hasta el momento no identificado, fue encontrado sin vida y con heridas producidas por arma de fuego la mañana de este lunes, en la carretera Tamuín-Estación Las Palmas.

      El hallazgo ocurrió alrededor de las 7:00 horas, cerca de la cementera, donde personas que transitaban por el sector observaron a un hombre tendido y con manchas de sangre, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades.

      Elementos de distintas corporaciones de seguridad, así como personal militar, se trasladaron al sitio y confirmaron que el joven ya no tenía signos vitales. Además, se estableció de manera preliminar que tenía varios impactos de proyectil de arma de fuego.

      La víctima tendría aproximadamente 17 años de edad, era de complexión delgada y vestía una bermuda color café y playera negra de cuello redondo.

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      El área fue acordonada para evitar la alteración de posibles indicios y posteriormente se dio aviso a la Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí, autoridad encargada de realizar las diligencias correspondientes.

      El cuerpo sería trasladado al Servicio Médico Legal para la necropsia de ley, mientras continúan las investigaciones encaminadas a identificar a la víctima y determinar las circunstancias del homicidio.

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